Reconocimiento unánime del pleno de Xinzo al joven piloto Martín Portela

El pleno ordinario del Concello de Xinzo de Limia brindó homenaje a Martín Portela, joven piloto de motociclismo que ya acumula una importante trayectoria en campeonatos autonómicos, estatales e incluso internacionales. El reconocimiento oficial destacó su progresión ascendente y su proyección de futuro, otorgándole una placa conmemorativa. Además, Martín firmó en el Libro de Honras y Distinciones del Concello, dejando constancia del apoyo unánime de la institución a su carrera.

Por otro lado, y ya en el ámbito económico, se aprobó la cuenta general de 2024 y se dio luz verde a varias modificaciones de crédito y reconocimientos extrajudiciales, con la finalidad de mantener al día el pago de facturas y reforzar partidas destinadas principalmente al mantenimiento de servicios e infraestructuras. También se validó por unanimidad el convenio con la Guardia Civil en materia de seguridad y se fijaron como días festivos locales de 2026 el 17 de febrero, Martes de Entroido, y el 20 de julio.