El Obispado convoca sus premios a la labor parroquial
Podrán presentarse tanto personas físicas como asociaciones, hasta el 29 de septiembre
REDACCIÓN
El Obispado de Ourense organiza la «II Edición de las Medallas Diocesanas al compromiso y la corresponsabilidad en la Iglesia». Un reconocimiento que tiene por objeto destacar la labor llevada a cabo por aquellas personas físicas, asociaciones o instituciones que se hayan distinguido en su entrega, implicación, dedicación de tiempo o aportación económica para la gestión ordinaria o proyectos concretos de su parroquia o de la Iglesia diocesana.
La presentación de las candidaturas se podrá realizar hasta el lunes 29 de septiembre de 2025 a través del correo electrónico sostenimiento@obispadodeourense.com o por correo postal.
Los galardones se entregarán el 6 de noviembre. El obsipo Leonardo Lemos será el encargado de imponer las insignias a los premiados.
