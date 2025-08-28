El Mundo de Sofía actúa hoy en la plaza Mayor sufragado por los hosteleros

La plaza Mayor de Ourense acoge esta noche el concierto del grupo ourensano El Mundo de Sofía Band, desde las 21:00 a las 22:30 horas.

El concierto de hoy es el último dentro del programa “Directos da Praza Maior”, todos ellos de grupos ourensanos, que se han celebrado a lo largo del verano pagados por hosteleros de la zona de la plaza, para suplir la falta de programa cultural estival por parte del gobierno local del Concello de Ourense.

De hecho, los locales que han costeado este programa de conciertos que comenzó el 3 de julio, pese a no haber tenido aportación alguna por parte del Concello de Ourense , sí tuvieron que pagarle al parecer las tasas por ocupación de suelo público.