El Mundo de Sofía actúa hoy en la plaza Mayor sufragado por los hosteleros
REDACCIÓN
Ourense
La plaza Mayor de Ourense acoge esta noche el concierto del grupo ourensano El Mundo de Sofía Band, desde las 21:00 a las 22:30 horas.
El concierto de hoy es el último dentro del programa “Directos da Praza Maior”, todos ellos de grupos ourensanos, que se han celebrado a lo largo del verano pagados por hosteleros de la zona de la plaza, para suplir la falta de programa cultural estival por parte del gobierno local del Concello de Ourense.
De hecho, los locales que han costeado este programa de conciertos que comenzó el 3 de julio, pese a no haber tenido aportación alguna por parte del Concello de Ourense , sí tuvieron que pagarle al parecer las tasas por ocupación de suelo público.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fuego no pudo con el sueño rural de Eliska: «Aquí seguiremos»
- Ourense tendrá el próximo curso dos nuevos colegios plurilingües
- «Estuvimos al límite y los voluntarios salvaron nuestra bodega y la vendimia»
- Vidas perras tras los incendios: Tintín se resiste a dejar su aldea calcinada
- Bañistas críticos con las dotaciones de las termas
- Dos militares heridos en Trasmiras tras chocar su vehículo con un camión de ganado en la A-52
- Décimo Juno Bruto cruzó el Limia y desmontó el mito del olvido
- Consiguen reanimar a una menor rescatada inconsciente de la piscina municipal de Vilar de Barrio