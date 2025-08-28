Dos meses sin apenas lluvias rebajan un 7% la reserva hídrica

Con la previsión de una bajada de las temperaturas y la llegada de las precipitaciones en los próximos días, Ourense empieza a despedir su verano más cálido: dos episodios de calor extremo en junio y una ola de calor en agosto que dejó máximas por encima de los 43º.

Dos meses sin apenas lluvias y una mayor demanda de agua debido a las altas temperaturas se hace notar en la reserva de agua embalsada, que ha caído 7% durante un verano más seco de lo habitual

Al inicio del verano, la reserva hídrica en los pantanos de la provincia se encontraba casi al 80% de su capacidad máxima, un nivel superior a lo habitual que permitía afrontar la campaña estival con cierto alivio, si bien la Confederación Hidrográfica Miño-Sil impulsó igualmente una campaña informativa animando a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua y seguir pautas de ahorro para mantener niveles favorables.

Los embalses al 73%

A punto de despedir agosto, los embalses se encuentran al 73% de su llenado máximo, un 3,5% por debajo de la reserva de agua que había hace un año en estas mismas fechas, pero todavía un 6,4% por encima del promedio histórico en estas fechas, que es del 66,5%. En detalle, solo los embalses de Castrelo de Miño y Frieira (Padrenda), ambos en el río Miño, presentan un volumen de agua superior al 80%. Por debajo del 60% de su capacidad están el de Albarellos, en el río Avia; el de As Conchas, en el Limia; el embalse del río Salas en Muíños; el de San Sebastián, en el río Bibei; el del río Cenza, en el Vilariño de Conso; el de Chandrexa, en el Navea, y el de Edrada-Mao, en el río Edrada. Por su parte, los caudales circulantes se encuentran casi un 30% por debajo de lo habitual para la época.

Con todo, y pese a que no se han registrado incidencias en relación con el suministro de agua derivadas de la escasez de lluvias, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil incide en que «siempre, y sobre todo ante situaciones de escasa pluviometría y necesidad de abundante agua, se hace mas necesario hacer un uso responsable y sostenible del recurso».