Una mesa de trabajo evaluará los incendios y aportará medidas para enmedar errores

El pleno extraordinario celebrado ayer en la Diputación Provincial de Ourense con carácter urgente, acordó convocar en un corto plazo de tiempo una mesa de trabajo, integrada por todos los grupos políticos y los principales sectores afectados por los incendios que están asolando la provincia, para analizar todo lo que ha ocurrido, y redactar un serie de medidas urgentes a adoptar para trasladar a todos los organismos que corresponda y «poner así nuestro grano de arena» indicó Luis Menor, presidente del Pazo provincial, para que no se repita esta dramática situación que está diezmando la provincia .

Sherezade Núñez, nueva diputada del PSOE. | Roi Cruz / Roi Cruz

Esta propuesta que habían defendido también el Bloque y socialistas, se adoptó en este pleno extraordinario en el que, junto con un breve orden del día de trámite se incluyó el debate, a petición de PSOE y BNG sobre la grave ola incendiaria.

Xosé Carlos Valcárcel tomó posesión ayer como diputado del PSOE / Roi Cruz

Como colofón a un pleno con ciertos momentos de dialéctica incendiaria en los que el PP culpó al Gobierno central de no haber actuado con diligencia ni enviado medios, y la oposición al Ejecutivo gallego popular de no haber invertido en prevención, carencia de brigadas, maquinaria inutilizada y falta de profesionalización, el presidente provincial Luis Menor mostró su compromiso para trabajar desde la Diputación en la reconstrucción y mejora de la provincia pues, señaló, «las emergencias requieren soluciones». Reconoció, no obstante, que «nunca en esta provincia ardieron cien mil hectáreas y no hay dispositivo en ninguna provincia para algo así» .

En todo caso solicitó al Gobierno central su apoyo para activar inversiones sostenibles para que esta institución pueda invertir sus fondos ya que este es un paso esencial para ayudar a los municipios afectados.

De hecho la interventora explicó la complejidad que supone con la legislación actual, que es ya de 2012 y fija un límite de gastos, poder ejecutar esas ayudas aún cuando haya dinero en caja y deuda cero en la Diputación.

El pleno, sin embargo tuvo momentos de confrontación ideológica y mientras PSOE y BNG relataban los «graves» falta de las políticas de prevención, falta brigadas, y de personal cualificado entre otros, la portavoz popular Patricia Torres les reprochaba sus movilizaciones de protestas en la calle «cuando el fuego no se apaga con pancartas» dijo, y acusó al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez de ,«no estar a la altura», al que culpó luego de ser el que no quiso declararlo.

Aclaró que pedir la declaración del nivel 3 en los momentos más duros, con la provincia ardiendo «hubiera sido ceder la dirección del operativo al Gobierno central, sin experiencia». Tachó el interés de PSOE y BNG por debatir en pleno sobre los incendios como o «una estrategia para buscar amarillismo».

El debate se calentó entonces. El portavoz del PP, Álvaro Vila, lamentó que «les tendemos la mano y entran en confrontación». Relató algunas de la muchas carencias, como convocar 327 plazas para bomberos forestas, sin cubrir en plena campaña de incendios; las motobombas paradas al no haber chóferes; , 8,3 millones para prevención sin invertir con los montes sin limpiar y propuso un plan forestal conjunto.

Bernardo Varela, portavoz del BNG fue el que propuso una mesa de trabajo urgente y multidisciplinar con todos los sectores afectados. Incidió en un cambio de gestión de monte, en la necesidad de brigadas personal formado, e insistió, como el resto de grupos en que los concellos no tienen capacidad para limpiar miles de fincas algunas sin propietario conocido.

Por su parte el portavoz de DO, Rafael Cachafeiro lamentó «este debate plenario cuando debíamos estar unidos todos para acabar con este infierno» e indicó que «prefiero no hablar pues siento que estoy haciendo aquí el gilipollas».

Toman posesión dos nuevos diputados de PSOE dentro de un pacto de mandato

En el pleno de la Diputación además tomaron posesión, como diputados del PSOE Sherezade Núñez, que es teniente de alcalde en Vilamartín de Valdeorras, así como Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, se incorporaron en sustitución de Elvira Lama, exregidora de Xinzo de Limia, y Aurentino Alonso. Este último asumirá la Alcaldía de O Barco de Valdeorras en los próximos día, de acuerdo a unos pactos previos de mandato.Además en el pleno aunque en tiempo récord, se probaron iniciativas relacionadas con la delegación de competencias de recaudación de multas de tráfico del Ayuntamiento de Alares, así como el inicio de un expediente expropiatorio para una residencia de mayores en Castrelo de Miño y una modificación de crédito para la convocatoria de ayudas de libros.