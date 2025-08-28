Helados, los incondicionales del verano ourensano

La Ibense es una de las heladerías más conocidas por ser la veterana en la ciudad, tras años de ejercicio con traspaso incluido, saben perfectamente cómo manejar el negocio. Su encargado, Ramón, explica que retiran el producto al mediodía para que no se estropee ya que cierran ese tramo del día donde no hay tanta clientela.

Ramón, encargado de la heladería Ibense. | Roi Cruz

Ramón relata que el mes ha ido bien para ellos, calculan que las cifras serán similares a las del año pasado pese a que el agosto de este año haya tenido factores en contra como las altas temperaturas, los incendios que conllevaron cierta caída del turismo, etc.

Iván, junto a los helados de Escher. | Roi Cruz

«En agosto no hay gente de aquí, pero viene gente de fuera, se va compensando», dice Ramón. «Yo vivo aquí y vivo de los funcionarios, ellos se van ahora en julio, pero algunos se van en agosto, no se van todos al mismo tiempo, entonces hay un balance y se compensa con los otros locales y sus vacaciones».

De hecho, Ramón comenta que el helado de sabor «chocolate Dubai», un producto nuevo, ha cosechado tanto éxito que ya no quedan existencias.

Mari Carmen, dueña de la heladería de la Praza Maior hace un balance en positivo respecto al mes de agosto, aunque reconoce que «hubo menos tirón que el año pasado porque este hizo mucho calor». Ellos tampoco colocan las tarrinas de helado en el expositor al mediodía, sino que lo ponen «a partir de las seis o siete de la tarde», relata Mari Carmen.

«Este año no tuvimos problema con los helados, pero sí tuvimos que hacer algún parón con el yogur helado, que es un producto que cuidamos mucho ya que se hace aquí y no lo pudimos hacer por eso. Pero en general muy bien», comenta Mari Carmen.

José, dueño de la cafetería-heladería Milucho, también presume de un buen mes de agosto para su local, con «mucha gente».

Dice que han estado «muy bien, el único problema que tuvimos fueron los días que se fue la luz, pero en general ha sido un buen mes», relata José, que añade que su helado de «mango, que es espectacular», triunfa entre su clientela.

«Ha habido bastante turismo, lo único el último puente que hubo... Que con los incendios que provocaron la cancelación de los trenes, se notó que bajó el turismo», admite el hostelero,» pero pese a eso el mes ha ido bastante bien y no nos podemos quejar».

Los incendios afectaron

Quienes también reconocen que los incendios afectaron a su oferta de helados son los empleados de la cafetería Escher. Este negocio, dispone su vitrina de helados más próxima a la calle, por lo que cuando los incendios alcanzaron su punto más crítico en la provincia, tuvieron que retirar el producto por una cuestión de salubridad.

Iván, uno de los camareros, subraya que «el aire estaba contaminado, de modo que no los ponemos», de la misma manera que los días puntuales de este mes en los que hizo mucho calor «tampoco se han expuesto, no los hemos sacado porque la heladera está fuera, le da el sol y claro...».

Pese a la lista de complicaciones que se han presentado para todos los vecinos y negocios de la provincia este mes, entre las olas de calor, incendios y que en muchos sectores, por desgracia, se ha notado una caída respecto al turismo, las heladerías de la ciudad hacen un balance positivo.

Una agradable sensación para los hosteleros que ofertan este producto ya que estos son los meses en los que se espera poder obtener un mayor beneficio en ventas y así lo han hecho.