La Guardia y Habitación Vudú actuarán en Xinzo de Limia

El próximo sábado 6 de septiembre, el emblemático grupo «La Guardia» y «Habitación Vudú», compartirán escenario en Xinzo de Limia dentro de la organización del festival «Ou Yeah!».

Lo harán en la Alameda do Toural a las 21.30h, ambos conciertos incluyen su posterior fiesta homenaje a las discotecas con el Dj Juanjo Pérez. Todo por un precio desde 9,10 euros.