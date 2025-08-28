La Guardia y Habitación Vudú actuarán en Xinzo de Limia
REDACCIÓN
Ourense
El próximo sábado 6 de septiembre, el emblemático grupo «La Guardia» y «Habitación Vudú», compartirán escenario en Xinzo de Limia dentro de la organización del festival «Ou Yeah!».
Lo harán en la Alameda do Toural a las 21.30h, ambos conciertos incluyen su posterior fiesta homenaje a las discotecas con el Dj Juanjo Pérez. Todo por un precio desde 9,10 euros.
