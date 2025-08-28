La Festa da Istoria implica restricciones de tráfico
Varias calles estarán cerradas desde hoy para facilitar el montaje de los puestos del mercado
REDACCIÓN
El Concello de Ribadavia reorganiza el tráfico este fin de semana en el casco histórico de la villa para asegurar el correcto desarrollo de la Festa de la Istoria. El montaje y desmontaje de los diferentes puestos del mercado medieval y de las áreas de comida hacen necesario restringir el estacionamiento y el tráfico en las calles Salgado Moscoso, Banda La Lira, Yáñez y Praza de San Xoan desde este jueves, a las 18.00 horas y hasta el domingo 31.00 a las 2200 horas.
El resto de calles y plazas del casco histórico tendrán el tráfico y estacionamiento limitado desde las 18.00 horas del viernes 29 hasta las 22.00 horas del domingo 31.
El Concello emitió un bando informativo sobre estos cambios el pasado 21 de agosto, y el día 22 ya se colocaron carteles en diversas zonas de la villa para informar al vecindario.
Autobuses el día grande
Asismismo, se habilitarán aparcamientos disuasorios en el patio del IES O Ribeiro y en el Polígono Industrial de San Cristovo, para que los visitantes puedan estacionar sus vehículos en las afueras.
Además, se fletarán autobuses rotatorios de 10.00 a 22.00 horas el sábado, día grande de la Istoria, desde Francelos, San Cristovo y Sampaio, para facilitar el transporte desde los núcleos próximos a Ribadavia.
