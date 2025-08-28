Una excavación arqueológica en O Bolo sacará a la luz un obrador de cerámica del siglo XVIII

Uno de los espacios naturales afectados por el gran incendio forestal que devastó este mes de agosto unas 30.000 hectáreas de monte en la comarca de Valdeorras recibirá el próximo lunes a un equipo de arqueólogos de la Asociación Científica Sputnik Labrego, encargados de excavar un alfar de cerámica tradicional en O Seixo (O Bolo). Sacar a la luz este espacio, señala el director de la intervención, Carlos Tejerizo, «nos dará mucha información sobre las economías tradicionales de la zona».

El grupo de trabajo se instalará en un paraje rodeado de monte calcinado, si bien los daños en el terreno no afectarán a la intervención. Desde el Concello de O Bolo, que promueve esta iniciativa detallan que, según han trasladado los miembros de Sputnik Labrego, «la superficie quemada no va a dificultar su trabajo, salvo por la estética del lugar y los referentes de naturaleza que ya no están», apunta la técnica de Turismo, Soledad Figueroa.

Revisión de los terrenos de intervención. / Sputnik Labrego

La excavación comenzará la primera semana de septiembre y estará financiada con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Además, la intervención forma parte del proyecto «O Bolo: Hub de Iniciativas Sostenibles Municipales», cuyo objetivo es convertir el Concello de O Bolo en un referente de la innovación y resiliencia en el medio rural, explica Figueroa. «Con este proyecto queremos apostar por un desarrollo integral y sostenible a partir de la colaboración del Concello, la comunidad local y agentes externos que puedan generar un impacto positivo y duradero para el territorio», explica la técnica. Especialmente por ser un territorio «golpeado por los recientes incendios y que precisa de actividades sostenibles para recuperarlo».

Un vecino identificó el lugar

La intervención arqueológica se centrará en un obrador de cerámica de época moderna situado muy próximo a la población de O Seixo. «Sería una de las primeras ocasiones en las que se excava arqueológicamente un alfar de cerámica tradicional en Galicia», apunta Carlos Tejerizo, de la Asociación Sputnik Labrego y director de la intervención. «Conocemos el sitio gracias a la información de José Fernández, un vecino de la comarca que entendió el gran potencial del sitio», añade. Además, este espacio «fue una zona de explotación de cobre durante milenios», detalla el arqueólogo.

Visitas guiadas

La excavación contará también con un «ambicioso» programa de visitas guiadas diarias para dar a conocer los resultados de forma inmediata a la población local y a las comunidades del entorno. Aunque se podrán hacer visitas a la excavación en cualquier momento entre las 10.00 y las 15.00 horas, se harán visitas guiadas específicas todos los días a las 11.00 horas, con el punto de encuentro en la iglesia de Santo Anxo do Seixo.

Los resultados más pormenorizados se darán a conocer el día 25 de octubre en una jornada de conferencias en el Castelo de O Bolo.