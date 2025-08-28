Acusan a la Xunta de ocultar el «verdadero motivo» de prohibir el baño en As Conchas

La Asociación Veciñal das Conchas denuncia la «tozudez sanitaria» de la Xunta por prohibir el baño en el embalse pero sin explicar el «verdadero motivo» de esta restricción. El colectivo vecinal ha presentado una queja por este hecho ya que, según explica el portavoz Pablo Álvarez, los carteles de prohibición colocados en el entorno no indican la causa. Lo «incomprensible, y por momentos surrealista», añade, es la respuesta que ha ofrecido a esta consulta la Dirección Xeral de Saúde Pública, que alega en su contestación que, tras una inspección en la zona, se comprueba que en As Conchas existe señalización con la prohibición del baño, y que en Os Chaos se instará al Concello a colocar en un lugar visible en los distintos puntos de acceso a la playa fluvial «carteles informando al público de la prohibición permanente de baño en tanto no se resuelve la inscripción de estas aguas de baño en el registro».

Esta respuesta ha indignado a la asociación: «Según Sanidade, el baño en el embalse está prohibido porque no existen zonas de baño en el censo oficial. No porque el agua esté en nivel 3 de contaminación por cianobacterias, lo que representa el máximo riesgo sanitario según sus propios protocolos. No porque pueda afectar gravemente a la salud de quienes se bañen, paseen a sus mascotas o realicen actividades acuáticas», reprueban. El colectivo critica que no se informe del «verdadero peligro», pese a que la «propia Xunta dispone de un cartel oficial que debe utilizarse en caso de contaminación por cianobacterias» que nunca se colocó, censuran.

Ante esta «pasividad», la Asociación ha decidido tomar la iniciativa y colocar carteles propios «para informar con transparencia a los vecinos y visitantes del verdadero motivo por el que no deben bañarse en el embalse: la contaminación por cianobacterias».