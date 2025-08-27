La Xunta rebaja la alerta por fuegos en Ourense tras dos semanas de emergencia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareció este martes en el Centro de Coordinación Operativa Integrada de Ourense para anunciar el levantamiento de la situación 2 decretada el pasado 12 de agosto por la oleada de incendios que arrasó— y aún afecta— la provincia. Lo hizo en un acto marcado por un tono de homenaje y gratitud hacia los servicios de emergencias, con un reconocimiento especial al personal del operativo en Ourense.

Así, Rueda destacó «de corazón» el esfuerzo de «todas las categorías profesionales», desde técnicos hasta bomberos, y aseguró que, pese a la dureza del episodio, gracias a su buen hacer, «por suerte solo hay que lamentar daños materiales». Agradeció la labor de la UME, el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Autonómica, Protección Civil, 112 y los equipos de investigación de incendiarios y tuvo un gesto especial hacia la jefa de servicio de prevención de incendios forestales en Ourense, Sandra Martínez, a quien consideró «la cara que resume todo el esfuerzo que se hizo y la enorme profesionalidad de los mejores equipos de extinción de España».

Gracias a todos ellos, ayer, tras una reunión en el CECOP, se tomó la decisión de que la provincia abandone esa medida, que implicaba una mayor agilidad en la disposición de medios y que ampliaba el horario de los trabajadores implicados, aunque la campaña contra los incendios forestales continúa en la actualidad con tres incendios activos, dos en Ourense— en Carballeda de Valdeorras y en Avión— y uno en A Pobra do Brollón, en Lugo, el único en alerta nivel dos. «Llegamos a tener hasta doce incendios a la vez», recordó Rueda.

La prevención en el foco

Además de hacer balance del operativo, el presidente de la Xunta aprovechó su comparecencia para tratar la necesidad de reforzar la prevención y mejorar la preparación de cara a futuros veranos. Más adelante, «a medio plazo», dijo «hay que analizar todo aquello que se puede mejorar en materia de prevención, en materia de ordenación, en materia de refuerzo de los servicios de extinción».

«Creo que de estos días sacamos experiencias todos, no solo las administraciones, creo que los ciudadanos también y los propietarios de parcelas también. En definitiva, todo el mundo. Siempre se puede estar mejor preparados, siempre se puede hacer mejor», opinó.

La llegada de las ayudas

En este contexto, Rueda avanzó que el Consello da Xunta se celebrará este viernes en la ciudad de As Burgas y aprobará el plan autonómico de ayudas para damnificados, que se publicará «el sábado si es posible», para que las personas afectadas puedan iniciar los trámites cuanto antes. «Hay que actuar con rapidez y evitar trámites farragosos», dijo.

De este modo, expresó su deseo de que el Gobierno central cumpla los compromisos adquiridos durante la visita de Pedro Sánchez a Ourense y que las ayudas del Consejo de Ministros «cubran toda la casuística». «Espero que estemos coordinados porque al final vamos a actuar sobre el mismo territorio, sobre los mismos daños y probablemente haga falta ese esfuerzo conjunto que el presidente del gobierno compromete y que yo espero que sea una realidad», trasladó en declaraciones posteriores a los medios.

Precisamente en paralelo a las ayudas que prevé activar la Xunta este viernes, el Gobierno central habilitó este martes el procedimiento para que los afectados por los incendios registrados desde el 24 de junio en toda España puedan solicitar las compensaciones contempladas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

De este modo, el Consejo de Ministros ha declarado como zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 121 emergencias, de las que 114 corresponden a incendios forestales. En concreto, el acuerdo recoge tres grandes oleadas de fuegos, siendo la última —la iniciada el 8 de agosto— la más devastadora.

En Ourense el Ministerio recoge como zonas afectadas: Vilardevós, por el incendio del 2 de agosto en Terroso y desde el 11 de agosto por sus otros tres fuegos en Fumaces, Moialdes y Vilar de Cervos; Maceda, por el fuego de A Teixeira y el de Castro de Escuadro; Verín, por un fuego el 11 de agosto; Chandrexa de Queixa, Oímbra, A Mezquita y Larouco, así como aquellos concellos que se vieron gravemente afectados por cualquiera de estos fuegos.

Unidad , fuego e incendiarios

Además, Rueda se mostró abierto a una cumbre entre comunidades autónomas, como propuso el presidente asturiano, Adrián Barbón. «Toda coordinación está bien, es una demostración más de que esto no es solo cuestión de un territorio concreto en el que se produce el incendio, es mucho más global», sostuvo a preguntas de los medios.

En cuanto a las medidas propuestas por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como un «registro nacional de pirómanos», Rueda aseguró que le parecen «fantásticas». «Todo lo que sea más control sobre personas condenadas por incendios, para evitar que reincidan, no debería molestar a nadie, sino todo lo contrario», manifestó. Al hilo, además, felicitó las recientes detenciones de presuntos incendiarios en Arbo y Melide y dijo que, si se demuestra su culpabilidad, «que caiga sobre ellos todo el peso de la ley y que sirva de aviso: que sepan que están siendo investigados por magníficos profesionales»

Con todo ello dijo que la Xunta trabaja ya en un primer censo de viviendas afectadas, con ayuda de la Axencia Galega de Emerxencias y los concellos, aunque todavía no hay cifras cerradas debido a que aún hay incendios activos.

Dos heridos de la UME en un accidente

Pese a todo, la lucha contra los incendios sigue y precisamente de camino a uno resultaron heridos dos miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Fue en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura del concello de Trasmiras. El camión militar en el que viajaban miembros del mando de Artillería de León, de camino a un incendio en Benavente, colisionó con un vehículo que transportaba ganado, lo que provocó que se precipitase por un terraplén.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, según informó el 112 Galicia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, los Bomberos de Xinzo de Limia y la Guardia Civil de Tráfico. A pesar de la aparatosidad del accidente, no hubo personas atrapadas en el interior del vehículo militar, aunque sí dos heridos de consideración.Uno de los militares fue evacuado en el helicóptero medicalizado hasta el CHUO, donde está estabilizado e ingresado, y el otro fue trasladado en ambulancia, según expuso el presidente de la Xunta, que quiso transmitir ánimo y apoyo a los afectados para que el desenlace «se resuelva felizmente»