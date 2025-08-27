PSOE y BNG no quieren a Tellado de pregonero en la vendimia de Leiro

La elección del secretario general del PP Miguel Tellado como pregonero de la próxima edición de la Festa de la Vendimia de Leiro ha recibido sonoras críticas por parte del PSOE y el BNG en el ese municipio de Ourense, que consideran que es «una instrumentalización política» de esta fiestas, llevar de nuevo a dar el pregón a un cargo político popular «sin vinculación con el sector vitivinícola».

Desde el BNG de Leiro ya adelantan que no van a asistir a la invitación para la comida oficial de la Festa da Vendimia 2025, en protesta también por el modelo de organización, pues gastan, afirman 7.000 en invitar a determinadas personas, y los vecinos tienen que pagar 30 euros por el menú, excesivo en la situación actual para muchos señalan.

En cuanto a las elección de Tellado como pregonero, entienden que «esta responsabilidad debe caer sobre cualquier hombre o mujer relacionado con el mundo de la viticultura en general, y con el mundo de O Ribeiro y del ayuntamiento de Leiro y no a un cargo político ajeno lo que «devalúa la Festa de la Vendimia.

«Esto es propaganda»

Por su parte,el secretario provincial del PSdeG-PSOE, Álvaro Vila, recuerda que el PP ya eligió estos años para dar el pregón de la Festa da Vendimia «a Mariano Rajoy en 2019, varios conselleiros de la Xunta en 2022 y 2024, y ahora Miguel Tellado en 2025, mostrando que el PP solo piensa en utilizar este evento como escaparate electoral, no como homenaje al trabajo viticultor y a la tradición cultural del Ribeiro».

Para el líder socialista provincial, la elección de Tellado representa «un agravio hacia los verdaderos protagonistas que deberían ocupar el púlpito en la Festa da Vendimia: escritores, periodistas, divulgadores, bodegueiros y representantes del sector vitivinícola que realmente transmiten y defienden la esencia cultural y económica de esta celebración».

Añaden el secretario provincial del PSOE que «no podemos permitir que una celebración declarada de Interés Turístico de Galicia se convierta en una herramienta de propaganda partidaria financiada con el dinero de todos los gallegos y gallegas», sentenció el secretario provincial.