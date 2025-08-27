Programa lúdico y de ocio infantil en el Archivo Histórico
REDACCIÓN
Ourense
El Archivo Histórico Provincial de Ourense ofrece una experiencia única a través del Concilia de verano 2025: «Archivo: la Máquina del Tiempo»
La actividad se está celebrando en la semana del 25 a 29 de agosto y del 1 a 5 de septiembre . Se trata de una iniciativa pensada para ayudar a las familias a compatibilizar el trabajo con la vida familiar, mientras los niños y niñas se convierten en auténticos exploradores del pasado. Bajo una propuesta lúdica y educativa, los participantes se sumergirán en la historia, descubriendo documentos, objetos e historia fascinantes que les permitirán viajar en el tiempo.
