Ponte Vella recoge material escolar para Amigos de Galicia

La Fundación Amigos de Galicia y el Centro Comercial Ponte Vella presentaron este martes la iniciativa solidaria «Nas súas mochilas o seu futuro» destinada a que niños y niñas de familias con menos recursos puedan afrontar el inicio del curso 2025/2026 en igualdad de condiciones.

El centro comercial contará con un espacio de recogida de material escolar nuevo, abierto a todas las personas que deseen colaborar. Cuadernos, mochilas, bolígrafos, pinturas, carpetas y demás utensilios serán entregados posteriormente por la Fundación a las familias que han solicitado ayuda este año en Ourense y su provincia.

Quienes deseen colaborar con esta campaña pueden hacerlo de varias formas: donando material escolar en el punto habilitado en el Centro Comercial Ponte Vella, realizando aportaciones económicas mediante Bizum al código 02735, o adquiriendo una mochila solidaria a través de la página web de la Fundación Amigos de Galicia.

La campaña ««Nas súas mochilas o seu futuro» quiere evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para la educación y que todos los niños y niñas puedan tener las mismas oportunidades de aprendizaje sin importar su economía.