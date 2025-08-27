Pleno provincial sobre la ola de incendios

La Diputación de Ourense debatirá hoy, en un pleno extraordinario, la situación de los incendios forestales en la provincia, la más afectada por una ola que arrancó el pasado 8 de agosto y que ha devorado 90.000 hectáreas en una docena de incendios. PSOE y BNG solicitaron este debate la semana pasada y se celebrará hoy, a partir de las 10.00 horas.