El OUFF ofrecerá una exposición de materiales de películas

Llega a Ourense la exposición «Making Movies: Un viaje detrás de las cámaras» que será una de las actividades más destacadas dentro del 30 aniversario del Ourense Film Festival (OUFF).

Se podrá visitar de forma gratuita en el centro cultural Marcos Valcárcel desde el 18 de septiembre hasta el 2 de noviembre. La muestra, con más de 100 piezas originales de películas como Star Wars, Indiana Jones o Alien, ofrece una inmersión en el trabajo que hay detrás de las superproducciones de cine, a través de visitas guiadas a cargo de Alba Polo y su equipo.

La muestra contará con materiales y piezas originales que se utilizaron en películas tan míticas para todos los públicos como las trilogías de Star Wars e Indiana Jones, así como en Alien, el octavo pasajero. El público podrá disfrutar en primera persona de dibujos conceptuales, atrezzo y guiones, entre otros objetos.