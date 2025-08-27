Obras de emergencia evitaron un impacto mayor en O Invernadeiro
Dos máquinas repasaron los cortafuegos y el personal del parque reforzó la protección en los caminos | «La afección fue mínima»
S.F.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó este martes el Parque Natural do Invernadeiro, en Vilariño de Conso, para comprobar ‘in situ’ los daños causados por el fuego de Chandrexa, un macroincendio que comenzó el 8 de agosto y que está estabilizado desde el lunes 25. Además de Chandrexa y Vilariño, también están afectados los concellos de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza, con una superficie arrasada de 19.000 hectáreas, según las estimaciones provisionales.
Parte de esa afección corresponde a este espacio protegido que ya ha sido pasto de las llamas en otras ocasiones. En julio de 2022 un fuego originado por un rayo en la parroquia de Pradoalbar calcinó más de 5.800 hectáreas, atacando gravemente un entorno en el que habitan ciervos, cabras montesas, corzos, lobos y águilas reales, y crecen especies vegetales como el brezo, el acebo y el roble.
En esta ocasión, con una ola de incendios sin precedentes que concentró la labor de los medios en proteger vidas humanas y viviendas, la intervención de emergencia en el parque natural logró minimizar el impacto del fuego. Así lo explicó la conselleira durante su visita, en la que agradeció el trabajo del personal «implicado día y noche» y del operativo, porque gracias a eso, la «afección fue mínima». También apuntó que está abierta la investigación para determinar cómo se originó este desastre, tras el cual se percibe «una clara intencionalidad», dijo.
Todos los medios necesarios
«Muchas veces no sirve de nada, pero hay que poner todos los medios necesarios. Se trataba primero de salvar vidas y salvar viviendas, pero además, tengo que decir que el operativo hizo el esfuerzo necesario para salvar también O Invernadeiro», destacó. En concreto, detalló que para proteger este espacio natural, la Consellería de Medio Ambiente movilizó dos máquinas pesadas que ayudaron a repasar los cortafuegos existentes y ejecutó una serie de obras en la zona que se declararon de emergencia para poder agilizarlas.
Además, el personal asignado al parque —agentes, guardias, trabajadores del Centro de Recuperación de Fauna do Rodicio y técnicos— reforzaron las franjas de protección perimetrales en los caminos que rodean el espacio. También realizaron actuaciones de ataque manual en los distintos frentes del fuego para minimizar el impacto en un ecosistema, recordó la conselleira, referente a nivel europeo.
En esta línea, Ángeles Vázquez explicó que su departamento pondrá a disposición de los afectados ayudas para reparar infraestructuras de uso público localizadas dentro de la Rede galega de espazos protexidos y/o reservas de la biosfera dañadas por los incendios forestales.
El PSOE urge la extinción del vertedero de A Rúa
Por otro lado, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó al gobierno gallego que ponga «todos los recursos disponibles» en la extinción del incendio del depósito de Residuos No Peligrosos de las Canteras, en el Concello de A Rúa, que «está derivando en un problema de salud pública» por el humo y los gases tóxicos provocados por un fuego —el que comenzó en Larouco— que lleva 12 días ardiendo, denuncian los socialistas.
Besteiro visitó esta semana el vertedero de A Rúa acompañado por la teniente de alcalde de este Concello, Ana Fernández, quien reclamó la «ayuda» de la Xunta para colaborar en la extinción de este fuego que supondría movilizar hasta 14.000 metros cúbicos de tierras, además de equipamiento especial para el personal, recursos de los que no dispone este Concello.
