La novena de la Virgen del Portal se inicia este sábado

La Novena en honor de la Virgen del Portal en Ribadavia comienza este fin de semana con la santa misa a las 8.00 horas en el Santuario del Portal este sábado día 30. Seguidamente ofrecerán una procesión a las 10.30 horas con su correspondiente subida de la Virgen del Portal hacia la iglesia de San Domingos.

El domingo 31 y el 7 de septiembre el programa ofrece la santa misa y Novena a las 9.00 horas, a las 11.00, 12.00 y a las 20.00 horas de nuevo en la Iglesia de San Domingos.

El día 5 tendrá lugar el rosario de antorchas en el atrio de San Domingo a las 22.00 horas. Al día siguiente se podrá asistir a la ofrenda floral de las madres y la festividad continuará el lunes 8 y el martes día 9 con la santa misa.