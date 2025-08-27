La novena de la Virgen del Portal se inicia este sábado

REDACCIÓN

Ourense

La Novena en honor de la Virgen del Portal en Ribadavia comienza este fin de semana con la santa misa a las 8.00 horas en el Santuario del Portal este sábado día 30. Seguidamente ofrecerán una procesión a las 10.30 horas con su correspondiente subida de la Virgen del Portal hacia la iglesia de San Domingos.

El domingo 31 y el 7 de septiembre el programa ofrece la santa misa y Novena a las 9.00 horas, a las 11.00, 12.00 y a las 20.00 horas de nuevo en la Iglesia de San Domingos.

El día 5 tendrá lugar el rosario de antorchas en el atrio de San Domingo a las 22.00 horas. Al día siguiente se podrá asistir a la ofrenda floral de las madres y la festividad continuará el lunes 8 y el martes día 9 con la santa misa.

