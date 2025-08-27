Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La música del libro «Amar Azar» de Javier Fraiz, podrá escucharse hoy en Ceres

Javier Fraiz en la presentación de su última novela en Librería Tanco / Iñaki Osorio

El recorrido vital, literario y geográfico que hace el escritor y periodista Javier Fraiz en su libro «Amar Azar», editado por Galaxia, tiene también una banda sonora, que salta de las páginas de la novela y se podrá disfrutar a partir de las 20.00 horas de hoy, en el local Ceres, en Praza Saco e Arce 3, Ourense, donde se podrá departir con el autor.

