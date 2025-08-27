La música del libro «Amar Azar» de Javier Fraiz, podrá escucharse hoy en Ceres

El recorrido vital, literario y geográfico que hace el escritor y periodista Javier Fraiz en su libro «Amar Azar», editado por Galaxia, tiene también una banda sonora, que salta de las páginas de la novela y se podrá disfrutar a partir de las 20.00 horas de hoy, en el local Ceres, en Praza Saco e Arce 3, Ourense, donde se podrá departir con el autor.