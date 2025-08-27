La Festa da Istoria calienta los motores de su 36.ª edición

Ribadavia ultima los preparativos de su gran fiesta, la Istoria, un evento que echa la vista atrás para devolver a las calles de la histórica judería el modo de vida medieval. La celebración suma con esta 36 ediciones y presenta una programación con una treintena de actividades que comienzan ya el viernes y se prolongarán hasta el domingo. Música, teatro, juegos, gastronomía y recreaciones históricas en los rincones más singulares de la villa que son posibles gracias al trabajo ingente de la Asociación Coordinadora Festa da Istoria, con el apoyo más de 500 voluntarios.

El viernes 29, antesala del gran día, arrancará con el X Concurso de Pintura Rápida y con la apertura del Campamento Medieval en el Castelo dos Sarmiento, donde pequeños y mayores podrán sumergirse en los oficios y conocer cómo era la vida en aquellos tiempos. Las obras se expondrán por la tarde en el club artístico, y a las 21.00 horas tendrá lugar uno de los momentos más simbólicos: la lectura del Bando da Istoria, acompañada por los Tabaleiros. La música y el teatro darán vida a la noche con actuaciones del Coro da Istoria, Ensemble La Lira, Kantantibus, Pandereteiras, O Malsín y el Grupo Coanhadeira

El sábado 30 es el gran día con citas imprescindible como el desfile da Istoria (con el pregón a cargo de Pedro Valderrey y el nombramiento de Notables), el mercado medieval, el baile medieval, la boda judía, el ajedrez viviente, los duelos de caballeros, cetrería o el gran torneo medieval en A Veronza. La moneda oficial será el maravedí, que podrá cambiarse en el Banco da Alhóndiga.

Hasta las 19.00 horas será necesario vestir el traje medieval para entrar en el Castelo, donde se podrá asistir a recreaciones como la vestimenta de un mercenario del siglo XV. De 19.00 a 22.00h, la entrada será libre. A las 23.00h, actuación del grupo tradicional Tanto nos Ten, en la Praza San Martiño.

El domingo 31 seguirá abierto el mercado medieval de 12.00 a 22.00h, y habrá música y animación por las calles.