Encuentran restos óseos mientras trabajaban en un incendio en Vilariño

Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó el miércoles en una ladera de difícil acceso de Vilariño de Conso un vehículo que coincide con el de un septuagenario, vecino de Taboadela, desaparecido a principios de mayo.

El hallazgo se produjo tras el aviso de bomberos de tierra que trabajaban en un incendio en la zona y que divisaron el coche desde la distancia, en una zona sin llamas, pero a la que no podían acceder, dando el parte al helicóptero.

Desde allí localizaron el coche y dieron el aviso a la Guardia Civil que acudió al lugar, donde encontraron restos óseos humanos a pocos metros del vehículo, un Toyota Avensis negro, cuya matrícula coincidía con la del ourensano desaparecido en primavera.

El coche no presentaba signos de vuelco ni de otro tipo de problema, estaba «intacto», según fuentes de la investigación , aunque estaba situado en una pendiente pronunciada, lejos de cualquier carretera, lo que genera dudas sobre cómo llegó hasta allí.

Los restos fueron trasladados al instituto forense para su autopsia e identificación.

Aunque todo apunta que se trata de Juan Mas, el vecino de Taboadela , de 73 años, que fue visto por última vez entre el 5 y el 6 de mayo en su domicilio de Pereiras. Había salido vestido con camisa y pantalón marrones y zapatos negros, llevando consigo la cartera y el teléfono móvil, al que nunca respondió. La denuncia por su desaparición se presentó el 7 de mayo en Allariz.