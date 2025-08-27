La Diputación garantizará el suministro de agua potable en Vilamartín

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, recibió ayer al alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, y la teniente de alcalde, Sherezade Núñez, para abordar la situación tras el incendio que ha provocado cuantiosos daños en este municipio, especialmente en la aldea de San Vicente de Leira, arrasada prácticamente entera por las llamas

Entre las prioridades dentro de las competencias de la Diputación se trataron cuestiones como la prevención de los arrastres de masa forestal afectada hacia los acuíferos, para lo cual, Menor incidió en la necesidad de que las administraciones trabajen coordinadas. Otra urgencia es la de garantizar el abastecimiento de agua potable en todo momento a la población. «La Diputación, como titular del Consorcio de Augas de Valdeorras, garantizará el suministro», señaló el presidente. También mostró su voluntad de abrir otras línea de ayudas para tratar de colaborar con todos los concellos afectados.

Por su parte, el alcalde de Vilamartín reclamó la reparación de la carretera de acceso a San Vicente de Leira, un vial de titularidad provincial, para garantizar «un acceso digno» a este núcleo. Álvarez pidió también a Menor su interlocución ante instituciones como la autonómica o la estatal, para que desastres como estos no vuelvan a ocurrir.