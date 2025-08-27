Controlados los grandes fuegos, pero Avión y Valdeorras siguen ardiendo

Después de más de dos semanas de lucha contra el fuego en Galicia, el incendio de Carballeda de Valdeorras se mantiene como el único gran foco activo en la comunidad y continúa su avance. El fuego, que entró desde Castilla y León el pasado lunes 18 de agosto, afecta ya a 5.000 hectáreas en la parroquia de Casaio, según las últimas estimaciones provisionales. En la zona trabajan intensamente más de 200 efectivos, entre técnicos, agentes, brigadas, motobombas y medios aéreos.

Junto a él, tan solo queda otro incendio activo en Ourense: el de Avión, en la parroquia de Nieva, con unas 250 hectáreas afectadas desde el domingo por la tarde. Ambos mantienen en alerta a los servicios de extinción, aunque el grueso de la ola de fuegos que arrasó la provincia de Ourense y parte de Lugo a mediados de agosto ya ha sido sofocada o contenida, motivo que llevó a la Xunta de Galicia a levantar la situación 2 en la que vivía la provincia desde hace más de una quincena. Una medida que implicaba una mayor agilidad en la disposición de medios y que ampliaba el horario de los trabajadores y que ya no consideran necesaria.

Fuegos estabilizados

El aval de la decisión llega en forma de datos en el parte de Medio Rural. Después de más de 18 días peleando con los incendios, con jornadas de 10 u 11 simultáneos, desde ayer ya solo quedan activos los dos fuegos citados. Aunque otros ocho permanecen sin ser extinguidos, entre la denominación de estabilizados y la de controlados.

En el apartado de estabilizados se encuentran la mayor parte: los cinco macroincendios que pusieron en vilo Galicia, tres de ellos superando todos los récords convirtiéndose en el podio negro de la comunidad desde que hay registros de incendios.

Encabeza la lista el fuego de Chandrexa de Queixa; el lunes fue cuando los servicios de extinción lograron hacerle frente y convertirlo en un fuego estabilizado después de mucho empeño, porque el fuego que había comenzado el pasado 8 de agosto en la parroquia de Requeixo se había unido poco después a otro foco en Parafita, el día 12, y a uno más de otro concello, el 14 de agosto a uno de Mormentelos, en Vilariño de Conso.

Tantos puntos a atacar dificultó controlar un incendio que, por extensión, no alcanza el título del peor incendio de Galicia— a pesar de calcinar 19.000 hectáreas—, pero sí lo hace por duración, hasta el momento es el más sostenido en el tiempo: 18 días.

Estabilizado también está el incendio de Larouco, el que sí se convirtió en el peor fuego que recuerda la comunidad autónoma, casi triplicando a su predecsor. Muy lejos quedan las 11.110 hectáreas de Folgoso do Courel frente a las más de 30.000 de este macroincendio que dejó su reguero de devastación en los montes de Larouco, Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras, donde las aldeas de Cernego y San Vicente de Leira fueron las grandes damnificadas.

El tercero del podio es Oímbra. El incendio quedó estabilizado después de quemar 17.000 hectáreas entre Oímbra, Xinzo de Limia,Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar y poner en peligro vidas. En las labores de extinción de este fuego se hirieron tres brigadistas municipales el pasado 11 de agosto. Desde entonces los tres permanecían ingresados en la unidad de quemados del Complexo Hospitalario de A Coruña, donde el lunes recibió el alta uno de ellos, en concreto el operario de 23 años con quemaduras de segundo grado y afectación al 15% de su cuerpo. Los otros dos siguen ingresados.

También permanece estabilizado el incendio de A Mezquita-Esculqueira después de dejar tras de sí 10.000 hectáreas afectadas en territorio ourensano— en los concellos de Viana do Bolo y A Gudiña— y su presencia incluso en territorio zamorano.

Estabilizado también es la denominación del fuego que preocupó en la comarca de O Ribeiro. El incendio de Carballeda de Avia que se originó en la parroquia de Vilar de Condes se unió a otro decretado en As Regadas, en el concello de Beade. Juntos arrasaron 4.000 hectáreas entre los dos concellos, Avión, Leiro, Melón y Ribadavia.

Incendios controlados

Los tres fuegos restantes ya está controlados. El de Montederramo-Paredes está bajo esta denominación desde el pasado día 22, después de afectar a 120 hectáreas. Los dos focos de Maceda, Santiso y Castro de Escuadro, están controlados desde la misma fecha, después de dañar 3.500 hectáreas y la novedad llega desde Vilardevós, donde ayer quedó controlado el fuego de Vilar de Cervos después de 13 días de trabajos de extinción.