El Concello ratifica la adjudicación de 330 bicicletas eléctricas con estaciones de carga en todo el municipio

Un total de 330 bicicletas eléctricas y 30 estaciones electrificadas, donde recogerlas o depositarlas tras un paseo por la ciudad, permitirán a los ourensanos y ourensanas disfrutar de este nuevo del servicio de vehículos de alquiler, cuya adjudicación acaba de cerrar ya oficialmente esta semana el Concello por 1.258.000 euros y que será gestionada por una firma alemana. Se presentaron en total tres empresas a esta convocatoria realizada por el Concello de Ourense, para la adquisición en propiedad, mediante compra, de bicicletas eléctricas, estaciones electrificadas y anclajes eléctricos. Esta concesión acaba de ser adjudicada esta semana por el Concello de Ourense a la firma germana Nextbike GmbH, una de las tres que se habían presentado al concurso municipal.

Es un nuevo intento, el tercero ya, tras fracasar el servicio que había dotado el Concello entre 2017 y 2018, con bicicletas convencionales, no eléctricas, y cuyas paradas desmanteló en 2022 el actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome, al llevar ya paralizado el servicio desde hacia cuatro años.

La empresa ganadora posee una amplia solvencia y experiencia internacional en este tipo de servicios, de hecho tiene oficinas en diversos países, también en España. Ha cumplido los apartados que pedían los pliegos, como son el suministro cuatro apartados, que incluye 330 bicicletas eléctricas modelo urbano de paseo. También debe instalar las 30 estaciones electrificadas, incluyendo instalación completa de las mismas y dotar además 460 anclajes de recarga eléctrica, instalados y operativos en las estaciones.

Tendrá que aportar también un software de gestión e instalarlo, para que permita el funcionamiento y la utilización de las bicicletas suministradas.

El pliego del concurso era explícito y aclaraba que este proyecto, pretende ofertar un sistema de movilidad no contaminante, que tiene relación con las líneas que marcó en su día el PMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y que va contar y que cuenta ya con un tramo como es la como la senda peatonal que ejecutó la Xunta y arranca en la estación intermodal el AVE atravesando la avenida de As Caldas.

El primer servicio de bicis de alquiler en Ourense se instaló en 2007 servicio de alquiler de bicicletas tuvo su primera fase de estreno en la ciudad en 2007, promovido también en aquel con miles más de 3.800 préstamos en su primer año.

El Concello de Ourense volvió a poner en marcha este servicio de alquiler de bicicletas entre 2017 y 2018 alcanzando más de 5.700 usuarios. Este es el tercer intento, ahora con bicis modernas y con el aliciente de su tracción eléctrica, que las hace aptas para todos los públicos.

Lo usuarios tendrán distintas paradas para recoger o dejar su bici, desde Oira hasta Seixalbo

Las treinta paradas que están prevista para el nuevo servicio que ya acaba de adjudicar formalmente el Concello, marcan todo un mapa que permite atravesar el municipio de punta a punta, sin necesidad de coger el coche. Todo ello con la facilidad que da para los menos avezados, una bicicleta eléctrica, toda una ayuda en zona de pendientes. Así las treinta paradas están ubicadas en puntos tan dispares que van de Oira a Seixalbo. La empresa concesionaria las ubicará según encontró firmado ayer en Oira, Plaza Marina, Estación Intermodal Vicente Risco, Policía Local. También en Outariz, Pabellón de Os Remedios, Centro Comercial Ponte Vella, As Lagunas y Vistahermosa. Los estudiantes tendrán también parada de bici eléctrica delante de la Facultad de Ciencias, Facultad de Humanidades, así como en el parque de San Lázaro.Habrá otra para dar servicio al Auditorio, Biblioteca Nós y Escuela de Música, así como en O Couto delante el Concello de Ourense o en Progreso Jardín del Posío. También, en este circuito urbano de dos ruedas se dotan paradas en A Carballeira, Nova Urbanización de O Polvorín; Chuo, As Barrocás, Avenida de Zamora; Urbanización Unicar; Universidad Laboral, Pazo Paz y Expourense, Seixalbo y Avenida de Portugal - Parque Barbaña.