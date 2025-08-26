Ven posible «riesgo» en el flujo de pacientes del área quirúrgica del CHUO

La federación de Salud de la CIG remitió un escrito a la Inspección de Servicios Sanitarios del Sergas para que investigue si la modificación del circuito de flujo de pacientes en el área quirúrgica del primer piso del Edificio Quirúrgico, área destinada a cirugía mayor ambulatoria (CMA) y partos del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), cumple con la normativa y los requisitos técnicos obligatorios. Desde el sindicato alertan que esta medida puede suponer riesgos para la seguridad tanto de pacientes como del personal sanitario.

Desde la CIG alertan que estos cambios, que mezclan flujos de pacientes «limpios y sucios», podrían poner en riesgo la seguridad tanto de los pacientes como del propio personal sanitario, además de que esta manera de actuación incumple la actual normativa vigente.

Por ello, desde la CIG solicitan una investigación para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y la adopción de medidas correctoras si se detectan irregularidades.