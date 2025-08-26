Reanimada una joven rescatada de las piscinas de Vilar de Barrio
REDACCIÓN
Ourense
Una menor ha sido trasladada en ambulancia tras ser reanimada una vez rescatada inconsciente del agua en la piscina municipal de Vilar de Barrio (Ourense).
Un particular alertó al 112 de que, pasados 10 minutos de las 17.30 horas de ayer, una menor estaba siendo atendida por el socorrista de las piscinas municipales. Finalmente las maniobras de reanimación finalizaron con éxito y la menor fue evacuada consciente en ambulancia al CHUO.
El 112 movilizó la ambulancia del 061, a Guardia Civil, del GES de Maceda y voluntarios de Protección Civil de Vilar de Barrio y helicóptero medicalizado que no tuvo que actuar.
