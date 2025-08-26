El Jardín del Posío se seca, tras seis meses sin riego automático por obras

En febrero de este año comenzaron las obras de remodelación del Jardín del Posío, la zona verde más querida por los ciudadanos , por ser también la más, antigua pues data de mediados del XIX.

Algunas especies de plantas ornamentales ya secas | Roi Cruz

Las protestas vecinales comenzaron pronto, tras con la tala no incluida en el proyecto de varios árboles centenarios, y a ahora según alertan vecinos de la zona «al jardín se lo está cargando la sequía pues desde hace seis meses no funciona el sistema automático de riego nadie se ocupa de mantener sus valiosos árboles y plantas» indica una vecina.

« A la tala de ejemplares antiguos, se suma ahora esa sequía. No riegan los árboles del Jardín del Posío . Esto es un desastre», señalaba el portavoz de Amigas das Árbores , Xosé Santos, uno de los colectivos que, junto con gran número de vecinos de Ourense, reactivo hace unos meses la plataforma de defensa del jardín tras esas talas y que ahora Santos tilda de otro grave arboricidio, como el que está viviendo directamente la provincia con los incendios.

Según una de las vecinas que ha dado la voz de alarma, «el jardín tenía antes un sistema de riego que se activaba de forma automática, y garantizaba el mantenimiento de las plantas; no entendemos porque lo han desconocetado y no han encargado a nadie el cuidado de ejemplares tan valiosos».

En efecto, este jardín el mayor y más antiguo de los jardines ourensanos es un valioso legado natural, inaugurado en 1854, como Jardín Botánico con gran variedad de especies, muchas de las cuales, al igual que las palmeras y otros ejemplares ya fueron talados por la remodelación que se producía en los años 90.

No obstante, y pese a que este nuevo proyecto integral, con una partida de 2,6 millones de euros, no se centra más en esparcimientos y juegos infantiles y cafetería, queda esa parte del jardín con especies de árboles y plantas, que según se aprecia a través de los huecos que deja abiertos la malla de protección de la obra, ya presentan copas quemadas y con otras especies de flor ya muertas por la falta de riesgo.