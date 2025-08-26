Jácome lleva a pleno este viernes la aprobación definitiva de los primeros presupuestos que presenta desde 2020

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocó una sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento, que se desarrollará el próximo viernes, 29 de agosto, a las 9.30 horas, para resolver las reclamaciones y presentar a aprobación definitiva los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense para 2025.

También este viernes, a las 9.00 horas, tendrá lugar la sesión ordinaria de la Comisión de Pleno, en la que se tratarán los asuntos que se incluirán en la orden del día del pleno ordinario del mes de septiembre.

El presupuesto del Concello para 2025 se aprobó ya inicialmente en una sesión plenaria este pasado mes de julio y asciende 116.342.988 euros. Son los primeros presupuestos que presenta este gobierno local desde 2020, es decir, desde hace 5 años, y en aquel momento la propuesta se llevó a cabo a través del bipartito PP-DO, por lo que estos serían los primeros del alcalde, en solitario.

El voto favorable de DO, el partido que gobierna el Concello y la abstención del PP, les permitió sacar adelante inicialmente estos presupuestos en el mes de julio pese al voto en contra de PSOE y BNG que denunciaron la falta de consenso, la falta de partidas consolidadas ara apartados como vivienda, urbanismo o sociales o un capítulo 6 de presupuestos que solo incluye una pírrica dotación de menos de un millón de euros. En el pleno del viernes habrá que estudiar las alegaciones presentadas. Por ahora se sabe que ya alegaron placeros y Agrupación Vecinal Miño.