Estabilizado el incendio de Chandrexa tras arrasar 19.000 hectáreas en 17 días

La devastación de patrimonio natural sigue imparable en la provincia y rondaba en la noche de ayer, según datos oficiales, las 90.000 hectáreas quemadas. Pero la noria sigue imparable y, mientras se daban por estabilizados dos fuegos importantes, en Vilariño de Conso y Chandrexa de Queixa —este último después de 17 días activo en los que arrasó 19.000 hectáreas— cobraba virulencia el fuego detectado en la tarde del domingo en Nieva (Avión), que sumaba ya 150 hectáreas anoche, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio.

Este último, que entró en Galicia desde Castilla y León, sigue activo desde las 18.42 horas del lunes 18 y según las últimas estimaciones de Medio Rural afecta a alrededor de 4.700 hectáreas.

Incendios estabilizados

Quedaron ayer estabilizados los focos de Chandrexa de Queixa y los de Vilariño de Conso-Mormentelos. Estos incendios comenzaron en Chandrexa el viernes 8, en la parroquia de Requeixo, y el martes 12, en la de Parafita. El jueves 14 se reactivó el foco del ayuntamiento de Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos. Según las últimas estimaciones provisionales, el fuego afecta una superficie de alrededor de 19.000 hectáreas, parte de ellas también en los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. Para su extinción se movilizaron de manera acumulada 23 técnicos, 171 agentes, 229 brigadas, 121 motobombas, 19 palas, 17 unidades técnicas de apoyo, 34 helicópteros y 29 aviones. En este fuego se movilizaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

También sigue estabilizado Larouco-Seadur desde las 11.25 horas del sábado 23 . Este fuego comenzó el miércoles 13 a las 18.55 horas en el ayuntamiento ourensano de Larouco, parroquia de Seadur, y afecta a una superficie estimada de más de 30.000 hectáreas en territorio gallego, en el propio ayuntamiento de Larouco y O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, 54 técnicos, 244 agentes, 319 brigadas, 249 motobombas, 12 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 14 helicópteros y 15 aviones. En este fuego se movilizaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También sigue estabilizado el de Oímbra-A Granxa y Xinzo de Limia-Gudín que comenzó el martes en Oímbra, parroquia da Granxa, un incendio forestal que se unió a otro registrado el pasado viernes 15 a las 17.22 horas en la localidad ourensana de Xinzo de Limia, Gudín.

Según las últimas estimaciones de Medio Rural, afecta a una superficie estimada de 17.000 hectáreas, además de en las localidades de Oímbra y Xinzo de Limia, en las de Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar.

Desde el viernes permanece estabilizado el fuego de A Mezquita-A Esculqueira, que comenzó el día 12 . Según estimaciones provisionales, afecta a alrededor de 10.000 hectáreas en territorio gallego. Este fuego afecta también a los municipios de A Gudiña y Viana do Bolo, así como a territorio de la provincia de Zamora. Estabilizado Carballeda de Avia-Vilar de Condes y Beade-As Regadas

El de Carballeda de Avia, parroquia de Vilar de Condes, suma ya 4.000 hectáreas calcinadas, parte de ellas en los municipios de Avión, Melón, Leiro y Ribadavia.

También continúa el incendio de Vilardevós-Vilar de Cervos desde hace una semana. El incendio del ayuntamiento ourensano de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos, comenzó el miércoles 13 a las 18.09 horas y afectó ya a más de 900 hectáreas, según este último balance de de la Consellería de Medio Rural.

Fuegos controlados

Están controlados los de Riós-Fumaces y A Trepa, que según las últimas estimaciones ronda las 100 hectáreas, así como el de Riós-Trasestrada que afecta a una superficie de 40 hectáreas. También continúa controlado el de Montederramo-Paredes, que ya quemó 120 hectáreas; el de Vilardevós-Moialde que afecta a 600 hectáreas y los dos focos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro).

Recibe el alta uno de los brigadistas heridos en Oímbra y siguen tres en la unidad de quemados, uno «muy grave»

Uno de los tres brigadistas heridos el pasado 11 de agosto en el incendio de Oímbra (Ourense), en concreto el operario de 23 años, recibió ayer el alta hospitalaria, con evolución favorable. Los otros dos y un bombero herido en otro fuego siguen ingresados en la unidad de quemados del Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac), uno de ellos con pronóstico muy grave, aunque los tres están estables. Según el último parte médico facilitado ayer por el centro hospitalario, el brigadista que ha recibido el alta cuenta con quemaduras de segundo grado y afectación al 15% de su cuerpo. Presentaba una intoxicación por inhalación de humo, ya resuelta, y evoluciona favorablemente.Los otros dos brigadistas de Oímbra siguen ingresados en el Chuac. En el caso del más joven, de 18 años, tiene quemaduras de tercer grado con afectación al 40% de su cuerpo. Presenta intoxicación por inhalación de humo y está estable. Su pronóstico es muy grave.Por su lado, el brigadista de 26 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. Presentaba intoxicación por inhalación de humo, ya resuelta, y está estable con pronóstico grave. El bombero de 46 años herido el pasado lunes, 18 de agosto, continúa en la unidad de quemados del Chuac con quemaduras de segundo grado y afectación al 10% de su cuerpo . Está estable con pronóstico grave.