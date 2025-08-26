El edificio de Aeronáutica inicia el vuelo

Con un presupuesto de diez millones de euros, la esperada obra del edificio de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad de Vigo empezó ayer lunes en los terrenos del campus universitario de Ourense.

Las máquinas, ayer, iniciando el trabajo de excavación para la futura sede de Aeronáutica. | FdV

Las máquinas excavadoras comenzaron con el movimiento y extracción de tierras, para la futura cimentación, en un solar que llevaba ya varias semanas vallado y dieron comienzo los destierros para construir este edificio que, como destacó el presidente de la Xunta Alfonso Rueda y los representantes universitarios el mes pasado en su visita al campus, «es una apuesta de futuro» , pues acoge a los alumnos de un grado con salida laboral, dado que se imparte «en un contexto de crecimiento del sector aeronáutico», indicaron.

Los operarios de la empresa Gómez Crespo, adjudicataria de las obras arrancan así con un proyecto que tienen un presupuesto de diez millones de euros, y un plazo de ejecución de veinte meses, es decir que si se cumple lo previsto, estaría rematado en la primavera de 2027.

La financiación de este contrato corresponde en un 40% a la Universidad de Vigo y en un 60% a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP de la Xunta de Galicia y se hace al amparo de los convenios de colaboración firmados entre las dos instituciones para la financiación de actuaciones destinadas al desarrollo del Plan de Infraestructuras Universitarias. La obra tiene un plazo de ejecución de 20 meses, estando previsto que el edificio esté finalizado en febrero o marzo de 2027.

El diseño del edificio se articula en tres piezas: una sobre rasante, otra semisoterrada y una «junta» entre los dos primeros, con una forma y posición que viene marcada por la propia topografía del terreno en el que se ubicará. En la propuesta tienen un gran protagonismo los espacios verdes, tanto en el interior como en el exterior, y con materiales basados en la eficiencia ecológica .

Tendrá 6.364 metros cuadrados y entre otras dotaciones, diez laboratorios docentes destinados a la enseñanza y ocho laboratorios de investigación destinados a facilitar recursos a las líneas de investigación que requieran de laboratorios especiales con maquinaria para investigaciones aplicadas en el ámbito aeroespacial.