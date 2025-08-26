La Diputación movilizará más de 400.000 euros para ayudas destinadas a la cooperación

La junta de gobierno movilizó este lunes un total de 403.647,6 euros mediante la aprobación de un total de 15 asuntos, de los cuales 12 se dedicaron a la cooperación con ayuntamientos de la provincia, sumando un importe total de 363.647,6 euros.

En cuanto a la colaboración con entidades culturales y deportivas, la aportación provincial de esta semana es de 40.000 euros, destinada al Silfest Valdeorras 2025 y a las World Series Copa del Mundo de Aventura.

De este modo, el Ayuntamiento de O Carballiño recibirá 50.000 euros para gastos de funcionamiento de su conservatorio; el de Monterrei recibirá 15.000 euros para la IV Fiesta de la Vendimia; el de Parada de Sil obtendrá dos ayudas: una para su plan de sostenibilidad turística (30.000 euros) y otra para el mantenimiento de la Casa del Chocolate en Teimende (20.000 euros).

El GES de Pereiro de Aguiar dispondrá de 40.000 euros para sus gastos de funcionamiento, y el ayuntamiento tendrá 6.000 euros para el funcionamiento de su campo de fútbol.

El Ayuntamiento de Quintela de Leirado obtendrá 45.000 euros para los gastos de funcionamiento de su casa comunitaria, del mismo modo que el de Ribadavia recibirá 4.000 euros para el mantenimiento del campo de fútbol.

Para alumbrado público con eficiencia energética, el Ayuntamiento de Bande contará con 7.647,60 euros.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Baños de Molgas, obtendrá 60.000 euros para acondicionar una calle en Piúca, al igual que el de Beade, que percibirá 30.000 euros para mejoras en el saneamiento, y el de Cartelle, que recibirá 48.000 euros para reparar caminos municipales.

Por último, para reparar un camino en Orega, el Ayuntamiento de Leiro dispondrá de 8.000 euros.