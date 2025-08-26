Dos detenidos por robo con fuerza en negocios hosteleros

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos como los autores de hasta dos delitos de robo con fuerza en dos establecimientos de hostelería en la ciudad de Ourense

Los hechos ocurrieron en torno a las 4.00 horas de la madrugada del pasado viernes, 22 de agosto, cuando los detenidos se encontraban accediendo al primer establecimiento hostelero tras fracturar una ventana lateral del mismo para apropiarse de la caja registradora, según la información que ofrecieron respecto los agentes de la Policía Nacional de la ciudad.

Tras recibir el aviso por parte del Centro Inteligente de Coordinación, Mando y Control (CIMACC), varios indicativos policiales iniciaron un dispositivo de búsqueda de los autores con la descripción facilitada. De este modo, pudieron localizar a los dos individuos, mientras salían por debajo de la persiana forzada de otro establecimiento hostelero.

Disposición judicial

Tras realizar una inspección por la zona del local en cuestión, los agentes de la policía encontraron una bolsa con útiles para el robo y la caja registradora.

Una vez en dependencias policiales y practicadas todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, los detenidos han sido puestos a disposición judicial.