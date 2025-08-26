Las zonas termales de Ourense llevan un tiempo considerable envueltas en polémica y las quejas entre los consumidores no son algo nuevo. Pese a tener una afluencia considerable la mayoría de días, más en esta época del año, los bañistas consideran que hay ciertos puntos que podrían mejorarse o llevarse a cabo de otra manera.

Bañistas críticos con las dotaciones de las termas | ROI CRUZ

Vanessa viene desde Santiago con sus peques, dispuesta a pasar un día diferente en Ourense con ellos en las termas de A Chavasqueira. En su opinión, el espacio está bien y el paraje es bonito, pero hay cosas que echa en falta, sobre todo, como madre.

Bañistas críticos con las dotaciones de las termas | ROI CRUZ

«Para empezar , el césped», explica mientras señala una zona «calva» de hierba junto a su toalla, señala. «Las condiciones de los baños también deja algo que desear, ni siquiera hay papel higiénico», comenta.

Bañistas críticos con las dotaciones de las termas | ROI CRUZ

Vanessa, continúa expresándose con su familia y la amiga que la acompaña, son varios los pequeños que van junto a ellas y admite que «falta algo más de sombra también, podrían plantar algún árbol más. Y es cierto que a lo mejor podrían poner algún elemento para que los niños se entretengan ya que dentro de la poza no aguantan tanto como los adultos», comenta esta compostelana, quien finalmente también admite que «una ducha no es suficiente, debería haber mínimo dos ya que si es obligatorio que solo haya una no es suficiente».

Bañistas críticos con las dotaciones de las termas

En el caso de Fernando, que es de Ourense y un consumidor habitual de las termas, también se menciona la falta de verde en las inmediaciones de las charcas, pero para este bañista el mayor problema reside en el control de los mismos.

«Se necesita mayor control y seguridad. La gente deja mucho que desear», comienza Fernando, «ves de todo. Desde gente que no se ducha y entra con la crema de sol sabiendo que no se puede, con zapatos que ensucian todo, hasta hemos visto a gente que ha entrado con sus perros sucios de venir del paseo».

Opina que los encargados de velar por el espacio no se ocupan lo bastante de este tipo de cuestiones, «por no hablar de la cantidad de basura que se ve a menudo». «Hay bastante abandono en temas de higiene», zanja Fernando.

Por su parte, Pili, también vecina de Ourense y veterana de las termas, explica que ella normalmente iba a la zona de O Muiño, pero que con la situación actual y la polémica que envuelve esta zona, ahora va a las de A Chavasqueira y para ella un punto importante es el transporte. «Solo pedimos que el trenecito pase todos los días, no solo durante los fines de semana y los festivos. La gente no quiere -y algunos no pueden caminar todos esos kilómetros por ir a darse un baño. Y entonces, tal vez ya ni vayan», comenta, «es un servicio que debería estar, para eso pagamos los impuestos» , dice Pili.

Suavek, de origen polaco y afincado en Madrid, explica que no es la primera vez que viene a las termas de Ourense y que «le gustan mucho». Sin embargo para él, la zona de alrededor de la poza es demasiado pequeña y considera que necesita cierta ampliación.