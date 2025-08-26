El alcalde de Vilamartín teme que las lluvias arrasen lo que queda de los pueblos calcinados

El alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, mostró ayer su preocupación por la situación a la que se enfrentan los pueblos diezmados por el fuego, así como sus ríos tras las previsiones de lluvia en los próximos días. «Es una situación verdaderamente complicada a la que nos enfrentamos. No sabemos qué ayudas vendrán, pero lo que nos preocupa ahora es lo que viene: lluvias arrastrando cenizas y barro, ríos desbordándose, pueblos enteros que están en riesgo de desaparecer, desde la aldea de San Vicente de Leira, prácticamente arrasada por el fuego».

Enrique Álvarez hizo estas declaraciones durante la visita cursada ayer a ese núcleo rural por el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Xosé Ramón Gómez Besteiro. «Fueron los vecinos, con sus tractores y con los chicos voluntarios, los que salvaron lo que se pudo salvar», lamentó el regidor.

En San Vicente de Leira, las llamas redujeron a ceniza más de 120 viviendas, pajares y alpendres, «lo que evidencia el abandono del rural tras 17 años de gobierno popular», indicó ayer el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, durante su visita a la zona. «Lo que vivimos aquí no es fruto del azar. Es el resultado de un abandono prolongado: sin guardia de los montes, sin servicios públicos, con menos gente que cuide de esta tierra. La Galicia interior lleva demasiado tiempo olvidada por el PP y cuando llega el incendio, quedamos indefensos frente a la lumbre», subrayó Besteiro.

Además, instó a cambiar el paradigma: «No vale con mandar medios en agosto. El rural precisa vida constante. Precisa escuelas, atención médica, oportunidades para la gente joven, actividad económica y, sobre todo, prevención real, no solo cifras sobre el papel», señaló.