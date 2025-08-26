Actuación del grupo Gin Tonic’s el jueves en el programa cultural de Barbadás

El Programa Cultural de Verano de Barbadás toca a su fin, y la encargada de cerrar el eventos será la actuación del grupo Gin Toni’s, que estará con nosotros este jueves, día 28 de agosto, a partir de las 21.00 horas, en el parque dos Patos en A Valenzá.

Gin Toni’s es una banda divertida, apasionada y elegante que cada noche consigue una increíble conexión con el público durante sus conciertos.

Se caracterizan por hacer viajar a los asistentes por las versiones de los mejores temas del Pop Rock español, desde los 80 hasta la actualidad (sonarán temas como los de Seguridad Social; Rebeldes; Revolver; El Último de la Fila; Fito y Fitipaldis; Radio Futura; Loquillo; Los Rodríguez; Barricada; M-Clan; Los Refrescos; Los Secretos; La Unión; Joaquín Sabina; Siniestro Total; Rosendo; La Frontera; Coque Malla; Jarabe de Palo; entre otros).

Con un directo lleno de canciones muy conocidas y una elegante puesta en escena, transportarán a las décadas doradas de la música española y pondrán un color diferente haciendo el mejor tributo al pop-rock de nuestro país.