Actuación del grupo Gin Tonic’s el jueves en el programa cultural de Barbadás
Será a las 21.00 horas en el parque de los Patos situado en A Valenzá
REDACCIÓN
El Programa Cultural de Verano de Barbadás toca a su fin, y la encargada de cerrar el eventos será la actuación del grupo Gin Toni’s, que estará con nosotros este jueves, día 28 de agosto, a partir de las 21.00 horas, en el parque dos Patos en A Valenzá.
Gin Toni’s es una banda divertida, apasionada y elegante que cada noche consigue una increíble conexión con el público durante sus conciertos.
Se caracterizan por hacer viajar a los asistentes por las versiones de los mejores temas del Pop Rock español, desde los 80 hasta la actualidad (sonarán temas como los de Seguridad Social; Rebeldes; Revolver; El Último de la Fila; Fito y Fitipaldis; Radio Futura; Loquillo; Los Rodríguez; Barricada; M-Clan; Los Refrescos; Los Secretos; La Unión; Joaquín Sabina; Siniestro Total; Rosendo; La Frontera; Coque Malla; Jarabe de Palo; entre otros).
Con un directo lleno de canciones muy conocidas y una elegante puesta en escena, transportarán a las décadas doradas de la música española y pondrán un color diferente haciendo el mejor tributo al pop-rock de nuestro país.
