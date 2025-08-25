Consiguen reanimar a una menor rescatada inconsciente de la piscina municipal de Vilar de Barrio

Fue trasladada al hospital de referencia de la localidad ourensana

Los hechos tuvieron lugar en las piscinas municipales de Vilar de Barrio, en Ourense.

R. O.

Una menor fue rescatada inconsciente del agua en la piscina municipal de Vilar de Barrio, en Ourense, este lunes.

Fue un particular quien, diez minutos después de las 17:30 horas, alertó al 112 Galicia de que la niña estaba siendo atendida por el socorrista de las piscinas municipales tras ser rescatada inconsciente del agua.

En aquel momento, otros alertadores explicaron que estaban tratando de reanimarla.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó de inmediato la acción de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil, del GES de Maceda y de los voluntarios de Protección Civil de esta localidad ourensana.

Por fortuna, finalmente las maniobras de reanimación finalizaron con éxito y la menor fue evacuada consciente en ambulancia al centro hospitalario de referencia.

Hasta el lugar también se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

