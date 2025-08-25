Los incendios en Ourense destruyeron en solo 15 días casi tanta superficie como la quemada en una década

Noventa mil hectáreas quemadas en Ourense en solo quince días, el 18% de la superficie forestal total de la provincia. Es el balance de una campaña de incendios sin precedentes que todavía no ha terminado. Este domingo se declaró un nuevo incendio en Avión, parroquia de Nieva, que a última hora de la tarde rondaba las 20 hectáreas.

Aunque la situación ya está prácticamente estabilizada, quedan dos grandes frentes activos en Pena Trevinca y el Macizo Central. Se trata del macroincendio de Chandrexa de Queixa, que comenzó el 8 de agosto y se unió más tarde al de Vilariño de Conso, afectando también a los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. Este fuego se ha llevado por delante 19.000 hectáreas y su evolución es favorable, con los focos de Requeixo y Parafita ya estabilizados.

El de Carballeda de Valdeorras, en Pena Trevinca, es el único que sigue avanzando y suma ya 4.400 hectáreas calcinadas.

Las cifras de una catástrofe que ha sacudido la provincia en cuestión de días son gigantes si se comparan con las registradas en toda una década. En los diez años previos, ardieron 102.421 hectáreas, apenas un 12% más de lo que una docena de incendios han arrasado en solo quince días de agosto. Según los datos recogidos en el último Pladiga, entre 2015 y 2024 se registraron en Ourense 6.618 fuegos que consumieron el 14% de la superficie total de la provincia (727.134 hectáreas) y el 18% de la superficie forestal (560.622 hectáreas). En estos 15 días han ardido ya 89.680 en una docena de fuegos.