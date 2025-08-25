Décimo Juno Bruto cruzó el Limia y desmontó el mito del olvido

Xinzo se vistió de Roma y cultura castrexa para recrear el legendario paso de Décimo Juno Bruto por el río Limia, que en el año 137 a.C. se aventuró el primero a cruzar el cauce para demostrar a su tropa que al otro lado seguía conservando la memoria.

En aquellos tiempos de romanización de la Gallaecia, existía la creencia de que el mero hecho de tocar las aguas del Lethes, el río del olvido, provocaba la pérdida inmediata de cualquier recuerdo. Fue Décimo Juno quien desmontó el mito. Pasó al otro lado y desde allí llamó uno a uno a sus soldados para demostrar que su memoria seguía intacta.

Batalla campal entre castrexos y romanos. / Roi Cruz

Esta recreación es el acto principal de la Festa do Esquecemento, una fiesta histórica que este año cumple su 25 aniversario celebrando el reconocimiento como Festa de Interese Turístico de Galicia. Organizada por la asociación Civitas Limicorum se celebra anualmente el último fin de semana de agosto con un amplio programa de actividades que empiezan el viernes.

Este año, en solidaridad con los afectados por la ola de incendios, los fondos del «merchandising» se destinarán a ellos. También se eliminaron los fachós del desfile del viernes y por primera vez no se encendió el Lume Sagrado, símbolo de la Festa do Esquecemento.

Los castrexos se llevan a su jefe caído. / Roi Cruz

En la tercera y última jornada, las actividades comenzaron a las 12.00h con recreaciones teatrales y desfiles.

El acto central, a media tarde, congregó a participantes y público en el Limia, donde tuvo lugar el famoso cruce del Lethes que dio lugar a la cruenta batalla con los castrexos y que siempre ganan los romanos, protagonistas del desfile de la victoria.