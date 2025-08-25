El COB elige el recién reformado pabellón de Pereiro para su pretemporada

El pabellón municipal de A Chaira, en Pereiro de Aguiar, luce nueva cara. El Concello, en colaboración con la Diputación, ha invertido 75.000 euros en una «profunda renovación», que incluye una pista completamente nueva y canastas homologadas. Esta inversión complementa otras mejoras recientes en vestuarios, accesos, calefacción, gradas y eficiencia energética.

El alcalde, Luis Menor, señala que el pabellón «experimenta un uso cada vez mayor por parte de la ciudadanía», y destaca que el Club Ourense Baloncesto (COB), haya elegido estas instalaciones para realizar la pretemporada, «un aval que confirma el salto de calidad», apunta.

«Es una satisfacción ver cómo cada día más gente hace uso del pabellón y como entidades de prestigio cómo el COB lo valoran para entrenar», señala Menor, al tiempo que incide en que el deporte «es uno de los grandes activos de la localidad».

Además, avanza que el gobierno municipal «continuará trabajando en los campos de fútbol y en las pistas polideportivas, con el objetivo de consolidar Pereiro como referente en infraestruturas deportivas», concluye el alcalde.