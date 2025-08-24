Vidas perras tras los incendios: Tintín se resiste a dejar la aldea calcinada, en la que es ya el último habitante

Tintín es un perro ya añoso, de raza mestiza, que vive en la calle. Su dueña falleció y, hasta hace unos días, lo alimentaban los vecinos de uno de los pueblos de la comarca ourensana de Valdeorras, arrasados completamente por el fuego, y del que él ahora, es el único habitante. Solo, desorientado y herido, se resiste a abandonar unas calles que fueron durante años su casa y su refugio

Su foto, en medio de un paisaje de viviendas a las que el fuego ha reducido a escombros y que recuerdan a un paisaje bélico, está siendo difundida por la protectora de animales Arume, de O Carballiño, en Ourense, como símbolo de esas otras víctimas silenciosas, los animales heridos, en este caso perros, o que se han quedado solos tras los incendios, y que precisan una adopción urgente .

La podenca desaparecida con 5 de sus 7 cachorros que busca la protectora / Cedida Arume

Beatriz Míguez, presidenta de Arume y voluntaria de la protectora, explica que «el otro caso de adopción urgente, son las dos cachorros de una podenca, que era un de esos perras abandonados por los cazadores, y alimentada por vecinos de San Estevo de Novoa, en Carballeda de Avia», otra zona devastada por las llamas.

Beatriz, con dos cachorros cuya madre se perdió que buscan familia. | FdV / Cedida

«Unos días antes de los incendios la podenca parió en la calle 7 cachorros. Creemos que trató de irlos salvando uno a uno y lo consiguió con cinco de ellos y a estos dos últimos ya no pudo. Ahora estamos buscándola a ella y sus lactante están desparecidos, por eso pedimos ayuda también para encontrarla» indica Beatriz, que se ha llevado a casa a los dos pequeños a los que cría a biberón.

«Son los dos casos que tenemos ahora, porque dentro de esta desgracia se han producido sucesos solidarios, y al quemarse la protectora de animales de A Rúa, y tener que realojar a los animales, se han producido ya algunos casos de personas que quieren quedarse definitavamente con ellos» explica Beatriz. «De hecho había algunos que llevaban años en el albergue y tras los incendiso han conseguido una familia» .

En el caso de Tintín el símbolo de un dolor animal que todavía no se ha medido ni en cifras ni en daños emocionales y ambientales, «es muy difícil sacarlo de allí, porque está asustado; pero es necesario porque no sabemos cuando podrán volver algún vecino al pueblo, cuya ubicación no damos porque hay gente de todo tipo y no queremos que vayan hasta allí a dañarlo ; de hecho su hermano ya había muerto envenenado».

Subsistir en una tierra quemada

El invierno será otra dura prueba, advierte Beatriz Míguez, «tanto para los perros y otros animales que siguen perdidos en el monte, como para la fauna salvaje, que tendrá que aprender a subsistir en una tierra quemada; ahí seguirán sin duda pájaros, roedores, conejos, corzos de zonas calcinadas como el bosque de Ridimoás con un hábitat destrozado. A algunos los está ayudando la solidaridad de los voluntarios que le llevan comida o agua pero ¿Qué ocurrirá en un hábitat quemado cuando llegue el invierno?» se pregunta Beatriz.

La protectora de animales Arume de O Carballiño, difunde el teléfono 637 751586 para quienes tengan noticia de animales perdidos, como la podenca de San Estevo y sus lactantes o quieran dar el paso y adoptar.