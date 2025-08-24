Últimos días para adherirse al programa de calidad turística

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, ha abierto el plazo para solicitar la adhesión de empresas y servicios turísticos al Sistema de Calidad Turística en Destino (SICTED) «Ourense Termal», que actualmente cuenta con 50 entidades distinguidas de los sectores de alojamiento, restauración, termalismo, comercio, transporte, guías de turismo, museos, oficinas de turismo y agencias de viajes.

La participación en el SICTED es completamente gratuita para las empresas, que se pueden unir a este proyecto para mejorar su calidad a partir de la formación e implantación de buenas practicas.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 27 de agosto a través del formulario https://www.calidadendestino.es/contenidos/adhesionsistema.aspx.