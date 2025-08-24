El PSOE ve «riesgo para la vida» de los brigadistas por sus equipos de oxígeno
Son obsoletos y, por su peso, les cuesta traslarlos situaciones de peligrosidad
REDACCIÓN
El Grupo Socialista, a través de su portavoz de Medio Rural en el Parlamento, Carmen Dacosta, denunció la «gravísima situación en la que se encuentran brigadistas de tierra de la Xunta». Según Dacosta, estos trabajadores «no pueden portar el denominado equipo de oxígeno de último minuto”, un dispositivo fundamental para salvarles la vida en caso de quedar atrapados durante un incendio forestal, ya que suministra aire limpio durante un tiempo limitado.
Este sistema, que permite resistir o escapar hasta que pase el fuego, no puede emplearse «por carecer los trabajadores de equipación ergonómica y adecuada para transportarlo» afirman.
Dacosta recogió así las quejas que le hicieron llegar los propios brigadistas, que explican que los cintos que emplean tienen el mismo diseño que los que repartía el Icona en los años 90, sin adaptación ni modernización alguna. Estos cintos, ya sobrecargados con guantes, cantimplora, botiquín, máscara, gafas, linterna y demás útiles imprescindibles, no tienen ni espacio ni resistencia para soportar el peso del autor rescatador.
“Hablamos de un equipo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte , advirtió Carmen Dacosta. La parlamentaria socialista explicó que las brigadas helitransportadas de la Xunta sí cuentan con mochilas adaptadas y diseñadas para portar estos equipos de emergencia, y denunció el “agravio inaceptable” de que el Gobierno gallego niegue ese mismo material a las brigadas de tierra. “No puede haber brigadistas de primera y de segunda» afirman los socialistas.
