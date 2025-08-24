Ourense tendrá el próximo curso dos nuevos colegios plurilingües

Ourense sumará este curso dos nuevos colegios a la red de centros educativos plurilingües, un programa de la Xunta de participación voluntaria que incorpora materias en lengua extranjera. Se trata de los Centros de Educación Infantil y Primaria, CEIP Xuventos, de Boborás, y CEIP Princesa de España, de Verín. En ambos casos, el alumnado de primaria cursará en inglés la materia de Educación plástica e visual.

Ambos se suman a una red que suma en Galicia un total de 522 centros educativos, entre los que se encuentran más de medio centenar de colegios ourensanos.

Además, tal y como recoge la resolución definitiva de la convocatoria de adhesión a este sistema, el CEIP Plurilingüe de Cartelle, que ha estaba adherido, ampliará el programa también a la etapa infantil.

Para apoyar el modelo de enseñanza plurilingüe, los centros gallegos incorporados a esta red contarán el próximo curso con 690 auxiliares de conversación. Serán 25 más que en el curso pasado y supone un nuevo récord histórico de auxiliares en Galicia.

A mayores del resto de etapas, un total de 182 ciclos y másteres de Formación Profesional de 39 centros desarrollarán parte de su currículo en una lengua extranjera en el próximo curso, cuatro de ellos en Ourense. Estas enseñanzas se corresponden con 79 titulaciones diferentes. En 170 de los ciclos la formación se realizará mediante módulos en inglés, algunos combinados con francés o alemán, y en 12 la formación será en portugués.