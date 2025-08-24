El fuego no frena el interés de los turistas por conocer Ourense

Las vacaciones dieron un vuelco para muchos este verano debido a los incendios que se sucedieron a lo largo de la provincia de Ourense. Las rutas de muchas personas cambiaron por los cortes en las carreteras pero lo peor fue sin duda fue esa sensación de incertidumbre que se mezcló con la pena de ver todo arder.

Angela vino desde Alemania a conocer la ciudad. | Roi Cruz

Ahora, varios días después del primer fuego, por desgracia, todavía quedan varios puntos activos por la provincia. Sin embargo, muchos de los turistas que tenían planeado venir a Ourense, no cambiaron sus planes.

Nuria y Pedro llegaron desde Barcelona. | Roi Cruz

Joaquín y Nuria son una pareja que llegó desde Girona hace dos días para ver Ourense por primera vez. Ellos tenían clara la ciudad como destino por lo que «íbamos controlando los sitios, y más o menos veíamos que podíamos llegar bien, explica Joaquín, «y si teníamos que dar un rodeo lo dábamos y ya está».

Situación bien distinta para esta familia de Barcelona, quienes sí tuvieron que alterar su viaje a causa de los incendios. David explica que llegaron hace una semana a Ourense pero que antes «nos detuvieron en Padornelo y tuvimos que pasar la noche allí».

Hermes, uno de los pequeños de la familia, admite que pasó un poco de miedo en ese momento, ya que la situación impresiona, pero que eso no les frenó a la hora de continuar con el resto de la visita ni mucho menos pensaron en irse de la provincia. «Hasta ese extremo no», zanja David, quien junto a los suyos parece ya haber dejado atrás la inquietud de esa primera noche de vacaciones.

Angela viene con su hija y su marido desde Alemania. Para ellos también es la primera vez en Ourense y les está gustando mucho. Dicen que los incendios «no han supuesto un problema», ya que no les ha afectado en absoluto.

Nuria y Pedro, otra pareja de barceloneses, también llevan aquí seis días tras su parada en Sanxenxo, desde donde no podían evitar preguntarse cómo se iba a evolucionar la situación. «Sí que te da cosa. Te preguntas, ¿cómo estará la cosa por allí por Ourense al volver?», cuenta Pedro.

La pregunta además, se volvía algo más inquietante, dado que ellos ya se habían topado con los signos del fuego de camino. «Viniendo, paramos en León y allí vimos mucho humo, entre León y Lugo. Eran las cuatro de la tarde y parecía que era de noche», detalla Pedro.

«Te da pena que haya tanto incendio, la verdad», reconoce Nuria, «como nunca este año, ¡qué pena!». Ella, que vuelve a tildar la situación de ser una lástima, pese a todo, cuenta que por su parte solo tuvieron «un poquito de inquietud, pero nada más» que les pudiera afectar en estas vacaciones.

Jane y Alfredo vinieron de Valencia hace dos días, y casi con suerte, porque hasta la tarde antes, no sabían si iban a poder subirse al tren. «Teníamos un AVE de Valencia a Madrid y luego otro a Ourense», concreta Jane, «no sabíamos si íbamos a perder el hotel o el coche del alquiler».

«Estando ya aquí, con el coche, hemos visto alguno de los incendios en los pueblos. A nosotros no nos ha preocupado, quien nos preocupa es la gente», dice serio Alfredo. «La gente, que ha perdido sus casas, sus animales, mucho... Hemos seguido todo en las noticias desde antes de venir», continúa Jane, para quien es la primera vez en Galicia y no ha podido evitar lamentarse ante las condiciones en las que la ha visto. Pese a todo, esta pareja valenciana no va a renunciar a seguir recorriendo la provincia, pese al fuego, y hasta preguntan por sitios en los que poder comer un buen pulpo.