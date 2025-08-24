El éxito del campamento urbano de Amencer: 1.017 participantes y 4.723 km recorridos

El campamento urbano que organiza cada año —desde hace 38— la Asociación Xuvenil Amencer es un referente en los programas de conciliación que ofrece la ciudad de Ourense a las familias durante el período vacacional, y un espacio lúdico que los participantes despiden edición tras edición con una calificación de sobresaliente.

Además de la valoración excelente que recogen anualmente las encuestas de satisfacción que realiza Amencer al término del campamento, el éxito de la iniciativa se puede medir también en números. La propia entidad los ha recogido en 31 datos que, señalan, «resumen bastante bien la realidad de nuestro campamento urbano».

Una de las más llamativas es la referida a la participación: 1.071 personas entre las que se incluyen los chavales participantes, monitores y directores de los campamentos infantil y juvenil. Concretamente, 795 niños y niñas y 121 jóvenes mayores de 15 disfrutaron con las actividades de Amencer durante los primeros días de agosto, guiados por 101 animadores voluntarios y tres directores. Además, 48 educadores de la ciudad animaron puntualmente alguna actividad. La media de participación diaria es de 528.

El campamento tuvo una duración de 9 días y una noche en el campamento infantil y seis noches en el juvenil, con un día dedicado al voluntariado. Para que todo funcione a la perfección, durante el año se celebraron doce reuniones de la comisión organizadora y se dedicaron 36 horas y media a la formación y coordinación de voluntarios.

En tiempo, los campamentos suman 82,5 horas en el programa infantil y 12,5 en el juvenil. En total se formaron 40 grupos por edades y se celebraron 156 actividades.

Para hacerlo posible, 21 empresas colaboraron económicamente y 32 con materiales. Además 48 entidades participaron con visitas y exhibiciones y 75 establecimientos colocaron la hucha del campamento urbano.

El ocio también puede medirse en kilómetros realizados y este campamento revela en cifras su dinamismo: emplearon 34 autobuses y los trayectos realizados en excursiones suman 4.726 kilómetros recorridos. En total, detalla Amencer, hubo 24 salidas con destino a entornos acuáticos y visitaron siete villas de la provincia de Ourense.

Conocer la ciudad en la que se celebra el evento es una de las actividades clave de este campamento y este año estuvo presente en 64 lugares del espacio urbano.

Como colofón, la asociación editó una revista que recoge todas las vivencias de la edición.