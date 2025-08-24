Estabilizados Larouco, A Mezquita y Oímbra y dos incendios siguen activos

Tras la preocupación de este sábado por los posibles efectos adversos de la subida de las temperaturas en la provincia —especialmente en la zona del Miño y la comarca de Valdeorras, una de las más afectadas por la ola de incendios forestales que se inició el pasado 8 de agosto—, Ourense afronta ahora el temor ante la previsión de chubascos tormentosos esta tarde en las zonas montañosas que podrían provocar escorrentías en el terreno calcinado y elevar todavía más la factura de los daños.

La esperada previsión de lluvias llega en una situación más calmada en los montes ourensanos. Este sábado, los medios de extinción lograron estabilizar tres de los cinco incendios que todavía seguían activos. Entre ellos el de Larouco, que comenzó en la parroquia de Seadur el 13 de agosto y acabó extendiéndose por Petín, O Bolo, A Rúa, O Barco, Carballeda de Valdeorras, Rubiá, A Veiga, Vilamartín de Valdeorras y Quiroga (Lugo). Arrasó 30.000 hectáreas convirtiéndose en el incendio más devastador de Galicia desde que hay registros.

También quedaron estabilizados este sábado los fuegos de Oímbra-Xinzo y A Mezquita, que calcinaron 17.000 y 10.000 hectáreas, respectivamente. El primero comenzó el día 12 en Oímbra y acabó uniéndose a otro foco que se declaró tres días después en Xinzo, hasta propagarse por los municipios de Monterrei, Cualedro, Verín, Trasmiras, Castrelo do Val y Laza. El de A Mezquita ardía también desde el día 12 y se extendió desde la parroquia de A Esculqueira pasando a los concellos de A Gudiña y Viana do Bolo, además de Zamora.

Activos

Tras una oleada de incendios sin precedentes que obligó a decretar la situación 2 en toda la provincia —y que se mantiene activada—, la situación se encuentra ya más calmada y solo quedan dos fuegos activos. Uno es el de Chandrexa de Queixa, que ha devorado 19.000 hectáreas. Desde Medio Rural señalaron este sábado que ya están estabilizados los focos de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita) y activo el de Vilariño de Conso-Mormentelos, por lo que la evolución es favorable. Estos incendios comezaron en Requeixo el día 8 y en Parafita el 12. El 14 se reactivó el foco de Mormentelos en Vilariño y acabó afectando a Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

También permanece activo desde el lunes 18 un fuego declarado en Carballeda de Valdeorras, en Pena Trevinca, y amenaza el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia con tejos de más de 500 años. Este es el único foco que suma superficie quemada: 500 hectáreas este sábado que elevan el total a 3.500.

Bañistas en las termas de A Chavasqueira, ayer. / Roi Cruz

El Miño y Valdeorras siguen en alerta amarilla por calor

El calor vuelve a apretar este fin de semana en Ourense, especialmente en los municipios de la cuenca del Miño y en la comarca de Valdeorras, en las que tanto este sábado como durante la jornada de hoy domingo, está activo el aviso amarillo por altas temperaturas ante la previsión de que se registren valores por encima de los 36º.

De hecho, la ciudad de Ourense marcó ayer la temperatura más alta de Galicia: 37,4º. Los vecinos y visitantes buscaron refugio en las áreas fluviales del Miño, incluidas las zonas termales, y en las piscinas de Oira. También apretó el calor en Leiro y Arnoia, en la comarca de O Ribeiro, que alcanzaron temperaturas de 37,6 y 36.6º, respectivamente.

No se descartan chubascos tormentosos en las zonas altas que, si son abundantes, podrían provocar arrastres en los terrenos afectados por el fuego.