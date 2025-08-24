Espazo Común critica el contrato de una brigada a «última hora»
REDACCIÓN
Ourense
Espazo Común denuncia que el Concello de O Carballiño ha esperado hasta el 21 de agosto para poner en marcha una brigada de prevención de incendios. «Después de las escenas vividas en las últimas semanas y de tener el peligro a las puertas con un incendio en Dacón el pasado domingo, este grupo que nos dirige presume de la puesta en marcha de esa brigada ya casi en septiembre», reprochan. «¿Para prevenir el qué?», se preguntan, y recuerdan que actualmente «no se puede hacer ningún tipo de limpieza en el monte con desbrozadora ni con cualquier otra maquinaria».
Critican también que hayan puesto entregado a esta brigada «de última hora» un vehículo del GES «que pertenece a Protección Civil», afirman.
