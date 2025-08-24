Un dispositivo móvil con IA que diseña el campus detectará los refugios climáticos

Un equipo de trabajo de la Uvigo coordinado por el profesor de Ingeniería Aeroespacial Pedro Orgeira, del Campus de Ourense, sigue trabajando incluso en verano, para rematar el diseño y sacar a fabricación en las próximas semanas, un dispositivo móvil pionero que «al igual que el coche de Google» indica, irá tomando muestras de climáticas calle a calle para conocer las islas de calor y los correspondientes refugios climáticos, del municipio y posteriormente a través de Inteligencia Artificial diseñar la «hoja de ruta» de los lugares de la ciudad por los que moverse o no en horas punta, ante fenómenos meteorológicos de altas temperaturas.

El hecho de que se haya elegido Ourense como ciudad piloto para este proyecto «es claro, y se debe a que suele experimentar los fenómenos meteorológicos más adversos en verano por altas temperaturas», indica el profesor e investigador. «Por eso la ciudad piloto decidida por la Xunta para este proyecto, es Ourense», advierte.

Este trabajo se hace como fruto del convenio firmado este pasado mes de junio por Universidad de Vigo, Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y Concello de Ourense . De hecho la intención de la Xunta es que luego el dispositivo se lleve a todos los concellos gallegos, para que con él puedan hacer sus propios mapas de calor y refugios climáticos.

Preservar la biodiversidad

Pedro Orgeira personal docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio y del Aeroespacial Technology Research Group (ATRG)-atlanTTic de la UVigo, será el responsable del proyecto. Es ingeniero industrial e ingeniero aeroespacial , trabajó 20 años en la industria y desde hace ocho años es profesor en Aeroespacial.

Esa experiencia le ha colocado al frente de este equipo de trabajo del campus en el que «hay otros profesionales, entre ellos una compañera de Biología, porque uno de los apartados es el de la biodiversidad, que el proyecto tenga en cuenta la protección de la fauna y flora de esos futuros refugios climáticos». Es decir que se en ese proceso selectivo y de diseño debe valorarse hasta que punto la invitación a utilizar un entorno como refugio climático en picos de calor, puede colisionar con la preservación de la fauna o la flora, por ejemplo si se tratar de periodos de nidificación, por ejemplo, de determinadas especies.

El proyecto parte de que «la Xunta quiere dar a todos los ayuntamientos gallegos una herramienta para que cada uno de ellos puedan diagnosticar la localización de su s islas de calor, los mejores refugios climáticos y que sean seleccionados de acuerdo a esos criterios de preservación de à biodiversidad, porque estamos viendo que estos fenómenos meteorológicos adversos nos afectan negativamente a toda la población, no solo a mayores, enfermos o niñeo, y más aún en ambientes urbanos», advierte Orgeira..

Así que ese dispositivo portable con el que se recorrerá las calles recopilará todos los datos climatológicos, y «a través de una serie de algoritmos s de Inteligencia Artifical, una lista larga de potenciales refugios climáticos, y a partir de ahí se incorporan esos filtrados de preservación de la biodiversidad , para acortar esa lista descartando ubicaciones que por potencial impacto de la presencia masiva de humanos pueda romper ese equilibro de fauna y flora» indica el coordinador de este grupo de investigadores.

Explica que el primer paso del proyecto se dio en 2024 con un trabajo previo que desarrolló una metodología previa. «En 2025 comenzamos con el desarrollo de este dispositivo de captura de datos de variables meteorológicas portable calle a calle, que el que brindan otros organismos meteorológicos oficiales, que solo tienen dos puntos de captura en la ciudad» indica el investigador.

Inteligencia humana e inteligencia humana e IA trabajan para que Ourense «·capital del calor», de un primer paso también para hacer frente a las altas temperaturas.

Incendio en la zona de Seixalbo que dañó a zonas de bosques / Iñaki Osorio

El fuego, la amenaza contra esos entornos de vegetación y biodiversidad

Cuando este prolijo equipo que dirige el profesor Orgeira, tenga ya rematado ese curioso dispositivo portable que informará a vecinos y, sobre todo a turistas que no conozcan la ciudad las horas y puntos por los que no transitar en días de calor y aquellos en los que la biodiversidad y las temperaturas son más soportables, tendrán que ir poniendo una equis de «este ya no existe» en aquellos lugares devastados por el fuego.Cierto que, según el profesor, el dispositivo a través de la IA seleccionará y cribará algunos lugares, pero el fuego está siendo el gran enemigo de algunos de estos refugios, y aunque la ciudad de Ourense no ha sido la más devastada, si han desaparecido ya claros refugios climáticos en Seixalbo, con 50 hectáreas quemadas, entre ellas daños al Monte da Moa, zona de bosque mancomunado, sí como en distintos enclave arbóreos del perímetro de la urbe o del castro de Santomé.