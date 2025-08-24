El BNG denuncia el «pasotismo» de la Xunta en la lucha contra los incendios

El portavoz de Medio Rural del BNG en el Parlamento, Secundino Fernández, ha acusado a la Xunta de un «grado de pasotismo e inutilidad nunca vistos» en la lucha contra los incendios forestales que afectan a Galicia, y especialmente a la provincia de Ourense.

Critica que la Consellería do Medio Rural «no inició» los trabajos de gestión de biomasa en las franjas secundarias de protección de los núcleos de población más expuestos. Concreta que la Xunta licitó el 20 de junio el contrato por lotes para estos trabajos, con un importe estimado de 2,2 millones de euros y que, actualmente, solo se adjudicaron dos. «Lo más grave», añade, «es que no se ejecutó absolutamente nada de ese contrato» cuando ya es pleno verano y con la crisis incendiaria «agravada por la emergencia climática».