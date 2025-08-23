El turismo desciende en julio a los 33.500 visitantes y un 53% de ocupación hotelera

No se sabe si por cambio de tendencia o por las altas temperaturas de la provincia, pero el turismo se «derritió» en Ourense con una ligera caída en el mes de julio, en el que registró 33.500 turistas, frente a los 35.162 que tuvo en el mes de julio del pasado año. Las peritaciones también bajaron ligeramente en el cómputo provincial y fueron 68.100 frente a las 70.000 en julio del pasado año, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística.

Un grupo de turistas conociendo ayer el entorno de As Burgas / Roi Cruz

Si bien hay constancia de las quejas de algunos hosteleros y hoteles , que si han notados en fechas claves de máximas temperaturas, un éxodo de vecinos y visitantes , lo cierto es que Ourense ciudad lleva la peor parte en estos datos de turismo y ocupación hotelera, pues registró 12.295 turistas el mes pasado, con una ocupación hotelera media durante la semana del 53,7 %. Es decir que solo uno de cada tres turistas que pasaron por la provincia, durante el pasado mes de julio, recalaron en la ciudad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

En los datos del INE solo figura como destino turístico con datos segregados en la provincia, la propia ciudad, y destaca que de esos visitantes que hubo en julio 12.216 viajeros que pasaron por la urbe, realizaron 23.295 pernoctaciones.

La mayoría de los viajeros son de otras ciudades de España con minoría extranjera

La procedencia de los viajeros que pasan por la provincia, tanto para visitar la ciudad, como para conocer otros municipios y, en especial la Ribeira Sacra, son en su mayoría de otras provincias españolas y, a mucha distancia, de países extranjeros.De esos 33.500 visitantes registrados en julio, 29.403 eran residentes en otras provincias de España, y 4.120 extranjeros. Pese a proceder en su mayoría de otras ciudades españolas e incluso algunas gallegas próximas a Ourense, el turismo nacional fue el que realizó más pernoctaciones con 61.206 en los hoteles de la provincia, e a 6.900 pernoctaciones del turismo extranjero, lo que suma 68.114 pernoctaciones en julio.

En cuanto al punto turístico Ourense, es decir el turismo meramente urbano, ofreció 24 establecimientos abiertos, con 739 habitaciones y esa ocupación por plazas del 53,7 por ciento que ascendió a casi 66% los fines de semana. El personal empleado en la ciudad para atender a estos hoteles y hostales fue según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de 132 personas. La ciudad acogió también un buen pico del total de pernoctaciones, fueron 23.295 en total los que pasaron n al menos una noche con 19.171 fueron de turista nacional y 3.124 extranjeros.